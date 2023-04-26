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Коммерсантъ FM
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Два человека погибли при пожарах в свердловском поселке Сосьва

При пожарах в поселке Сосьва (Свердловская область) погибли два человека, сообщили в свердловском СКР. По данным свердловских следователей, под завалами дома был найден 62-летний местный житель. Его обнаружили вечером 25 апреля, сегодня к вечеру, 26 апреля, во время поисковых мероприятий в одном из домов по ул. Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека — предположительно пожилой женщины, проживавшей в указанном доме. После пожара она числилась пропавшей.

Пожар в Сосьве начался 25 апреля из-за возгорания сухой травы возле лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23, из которого эвакуировали 240 осужденных. Почти за сутки пламя повредило около ста домов. Жители, чьи дома пострадали, были отправили в пункты временного размещения.

По данным МЧС, пожар в поселке тушили 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолеты МЧС России и Росгвардии. Пожар удалось локализовать утром 26 апреля на площади 9 тыс. кв. м.

Фотогалерея

Пожар в Сосьве

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Тушение пожара в Сосьве

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Тушение пожара в Сосьве

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Тушение пожара в Сосьве

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Тушение пожара в Сосьве

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

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Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Тушение пожара в Сосьве

Фото: МЧС России

Смотреть

Свердловские следователи возбудили два уголовных дела. Одно из них по ст. 109 УК РФ — по факту причинения смерти по неосторожности. Второе уголовное дело по ст. 293 УК РФ — по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в пожароопасный период.

О ситуации извещен президент Владимир Путин. Губернатор Евгений Куйвашев провел телефонный разговор с главой государства, доложив о ситуации в Сосьве. Губернатору поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров и доложить 2 мая о том, какая помощью оказана погорельцам.

Подробнее о ситуации в Сосьве — в публикации «Ъ».

Полина Хабарова, Екатеринбург

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