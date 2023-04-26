«Татнефть» купила турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit за $336 млн

ПАО «Татнефть» купило 100% акций турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakit. Об этом сообщил холдинг Dogan, который ранее владел 50% акций Aytemiz Akaryakit. Сообщение опубликовано в системе национального раскрытия информации Турции, его приводит «Интерфакс».

Сделку закрыли сегодня, 26 апреля. Стоимость соглашения составила $336 млн. Цена на активы Aytemiz Akaryakit была установлена с учетом оценочной суммы долга компании на дату закрытия сделки.

Ранее «Татнефть» сообщала, что ее совет директоров собирается обсудить открытие представительства в Турции. В апреле совет директоров Dogan Holding одобрил продажу «Татнефти» 50% акций Aytemiz Akaryakit за $160 млн. «Ъ» писал, что остальным пакетом владела семья Айтемиз.

Как следует из данных на сайте Aytemiz Akaryakit A.S., у компании есть мощности для хранения топлива, складские и заправочные терминалы емкостью 250 тыс. куб. м. Ее заправки есть в 77 провинциях Турции, они обслуживают 5,5 млн водителей в месяц.

Подробнее — в публикации «Ъ» «"Татнефть" позаправляет в Турции».

Олеся Павленко