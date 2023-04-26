Пожар в поселке Сосьва мог начаться из-за тлевшего опила на лесоперерабатывающем предприятии

Крупный пожар в поселке Сосьва (Свердловская область), в результате которого сгорели более 90 жилых домов, мог начаться из-за тлевшего на лесоперерабатывающем предприятии опила. Такую версию сейчас отрабатывают сотрудники МВД, рассказал глава пресс-службы свердловского ведомства Валерий Горелых.

«Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами»,– отметил полковник Горелых.

По данным источника telegram-канала Shot, пожар в Сосьве начался на лесопилке ИП «Мамедов», владелец которой Натиг Мамедов якобы сбежал.

Напомним, из-за инцидента в Сосьве было возбуждено два уголовных дела: по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту уничтожения большого количества жилых домов и повреждения имущества ГУФСИН, а также по ст. 109 УК РФ из-за причинения смерти по неосторожности 62-летнему мужчине.

Крупные пожары произошли и в ряде других населенных пунктов Свердловской области. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего.

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