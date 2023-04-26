Губернатор Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности из пожаров

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за крупных пожаров. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Режим введен для органов управления и сил областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Министерству общественной безопасности области губернатор поручил обеспечить готовность учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. МЧС он рекомендовал подготовить подразделения федеральной противопожарной службы.

Сейчас в Свердловской области локализованы пожары в поселках Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. В тушении огня задействованы более 380 человек и 112 единиц техники.

В Сосьве пожаром было уничтожено около 90 жилых домов и пострадало имущество местного учреждения системы ФСИН – лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. Сейчас власти оказывают помощь местным жителям, потерявшим дома. Погорельцам предстоит определиться: хотят они остаться в Сосьве или уехать из поселка. Также им необходимо написать заявления на восстановление документов и банковских карт.

Из-за пожара в Сосьве СУ СКР по Свердловской области возбудило два уголовных дела по статьям о халатности (ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

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