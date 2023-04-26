Следователи возбудили два уголовных дела из-за пожара в свердловском поселке Сосьва

Из-за крупного пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) было возбуждено два уголовных дела по статьям о халатности (ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия и МЧС, в Сосьве пожаром было уничтожено около 90 жилых домов и пострадало имущество местного учреждения системы ФСИН – лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23. Сейчас СКР проверяет на возможную халатность должностных лиц, должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период.

Второе дело связано с гибелью при пожаре 62-летнего мужчины. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что расследование уголовных дел взято на контроль надзорного ведомства.

Напомним, пожар в Сосьве локализован на площади 9 тыс. кв. м. Быстрому распространению огня способствовали большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 м/с в секунду, а также отдаление водоисточников. Для подачи воды к месту тушения огнеборцами были проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км.

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