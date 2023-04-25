В Первоуральском округе горит пилорама, огонь может перейти на жилые дома

В поселке Прогресс (Первоуральский городской округ, Свердловская область) спасатели ликвидируют крупный пожар на пилораме по улице Володарского, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. По оперативной информации, на площади 1,5 тыс. кв. м. горят пиломатериалы.

Информации о пострадавших не поступало. Существует угроза распространения пожара на жилые дома. К тушению пожара привлечены 22 человека и семь единиц техники. Для тушения пожара задействован пожарный поезд.

Напомним, сегодня пожарные потушили пожар на складе готовой продукции на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге. Площадь возгорания составляла 60 кв. м. Пострадавших нет. Из-за угрозы распространения огня на соседние строения к месту вызова техника и личный состав прибыли по повышенному рангу пожара, который по прибытии пожарных не подтвердился.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте