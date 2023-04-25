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Коммерсантъ FM
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В уральском поселке Таежный горит 21 дом, жители эвакуированы

В поселке Таежный (Свердловская область) произошло возгорание 21 дома, из которых 16 жилых, сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области в Telegram. Эвакуированы 27 человек, в том числе три ребенка. Людей отправили в пункты временного размещения. В поселке Сосьва горят горбыль, пиломатериалы и строения, сообщили в МЧС России. Туда также направлен вертолет Ми-8 и группировка пожарных.

К тушению привлечены более 30 человек от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 10 единиц техники. К месту пожара отправили вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

Сегодня, 25 апреля, в свердловском поселке Прогресс на площади 1,5 тыс. кв. м загорелись пиломатериалы. Существует угроза распространения пожара на жилые дома.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург

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