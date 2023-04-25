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Коммерсантъ FM
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В уральском поселке Сосьва ввели режим ЧС из-за пожара, охватившего 50 строений

В поселке Сосьва в Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожаром, который охватил около 50 строений. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. Информации о пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечены 60 человек и 14 единиц техники. Авиация МЧС сбросила 36 т воды. К месту пожара отправили вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

Как сообщалось ранее, в поселке Сосьва на площади 1,5 тыс. кв. м загорелись пиломатериалы. Из-за порывов ветра и большого количества сухой растительности огонь распространился на близлежащие строения, как минимум 16 из них — жилые дома.

Региональное управление МЧС сообщало об эвакуации 27 человек, включая троих детей. Они отправлены в пункты временного размещения.

Лусине Баласян

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