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Коммерсантъ FM
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Один из корпусов Российского технологического университета перевели на удаленку из-за кори у студента

У первокурсника московского РТУ МИРЭА (Российский технологический университет — МИРЭА, ранее Московский институт радиотехники, электроники и автоматики) обнаружили корь. Занятия в корпусе университета на улице Стромынка перевели на удаленный режим на 20 дней. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Ограничения коснулись только одного из учебных кампусов, на улице Стромынке, 20. В целях нераспространения инфекции на 20 дней все занятия этого кампуса пройдут в дистанционном режиме»,— сказано в сообщении пресс-службы (цитата по «РИА Новости»).

Также, как пишут «РИА Новости» со ссылкой на приказ ректора РТУ МИРЭА, все контактные студенты и сотрудники кампуса на улице Стромынка должны будут пройти медосмотр. Кроме этого те, кто контактировал с заболевшим и не был привит от кори, пройдут иммунизацию. В корпусе также запрещено проводить массовые мероприятия, там усилят дезинфекционный контроль.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», занятия будут проходить в дистанционном формате с завтрашнего дня, 26 апреля. Проект отмечает, что при этом студенты должны будут посещать занятия в других корпусах университета.

В апреле на дистанционный режим из-за кори перевели студентов Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. О подозрении на корь у одного из студентов также сообщали в Московском авиационном университете, но в итоге диагнозне подтвердился.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Студенты поддаются кори».

Олеся Павленко

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