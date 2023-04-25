Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы МИДа Рябков: диалог по ДСНВ возможен только при условии продвижения интересов России

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет желания общаться с американской стороной, в том числе по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако Москва готова вступить в диалог с Вашингтоном при условии стопроцентного продвижения российских интересов, указал господин Рябков.

По его словам, США «спохватились» по поводу решения вопроса о ДСНВ, только когда Россия приостановила участие в договоре. «Господа, слишком поздно, надо было раньше думать! Мы заинтересованы в этом диалоге не больше, чем они, а они все время думают, что все к ним придут на поклон, и Россия в том числе, будет упрашивать их — мол, давайте мы все-таки вступим с вами в некоторые обсуждения вопросов, которые нам интересны»,— сказал Сергей Рябков в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» (цитата по «Интерфаксу»).

Что такое ДСНВ

Читать далее

Он добавил, что когда США «дозреют», Москва будет принимать решение о диалоге в соответствии со своими интересами «на тот момент». «Мы можем вступить (в диалог.— ''Ъ''), но строго на паритетной основе. Строго на базе гарантированного стопроцентного учета и продвижения наших интересов и никак иначе»,— сказал господин Рябков.

О приостановке Россией участия в ДСНВ 21 февраля сообщил президент Владимир Путин. Госдеп назвал это решение юридически недействительным. Вместе с тем Москва обвиняла Вашингтон в неисполнении центральных положений договора. В частности, речь шла о недопуске российской стороны к инспекциям американских объектов. Сергей Рябков говорил, что договор «обречен», если только США не продемонстрируют готовность изменить «глубоко враждебный курс» по отношению к Россию.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Это все, что останется после него».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...