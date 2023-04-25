Замглавы МИДа Рябков: диалог по ДСНВ возможен только при условии продвижения интересов России

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет желания общаться с американской стороной, в том числе по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако Москва готова вступить в диалог с Вашингтоном при условии стопроцентного продвижения российских интересов, указал господин Рябков.

По его словам, США «спохватились» по поводу решения вопроса о ДСНВ, только когда Россия приостановила участие в договоре. «Господа, слишком поздно, надо было раньше думать! Мы заинтересованы в этом диалоге не больше, чем они, а они все время думают, что все к ним придут на поклон, и Россия в том числе, будет упрашивать их — мол, давайте мы все-таки вступим с вами в некоторые обсуждения вопросов, которые нам интересны»,— сказал Сергей Рябков в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что когда США «дозреют», Москва будет принимать решение о диалоге в соответствии со своими интересами «на тот момент». «Мы можем вступить (в диалог.— ''Ъ''), но строго на паритетной основе. Строго на базе гарантированного стопроцентного учета и продвижения наших интересов и никак иначе»,— сказал господин Рябков.

О приостановке Россией участия в ДСНВ 21 февраля сообщил президент Владимир Путин. Госдеп назвал это решение юридически недействительным. Вместе с тем Москва обвиняла Вашингтон в неисполнении центральных положений договора. В частности, речь шла о недопуске российской стороны к инспекциям американских объектов. Сергей Рябков говорил, что договор «обречен», если только США не продемонстрируют готовность изменить «глубоко враждебный курс» по отношению к Россию.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Это все, что останется после него».

Лусине Баласян