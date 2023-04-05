Замминистра Рябков не исключил, что ДСНВ обречен

Шансы на восстановление действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) невелики, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Договор не умер, но он на интенсивной терапии. С точки зрения гипотетического восстановления его функционирования, то я не думаю, что шансы большие, если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России»,— сообщил господин Рябков в интервью Sputnik.

В противном случае договор обречен, указал дипломат. Он также добавил, что возможность появления новых соглашений в этой сфере также зависит от США. По словам господина Рябкова, РФ давно предупреждала Вашингтон о том, что «ресурс двустороннего продвижения» по теме контроля за ракетно-ядерными вооружениями почти исчерпан.

О приостановке участия в ДСНВ президент России Владимир Путин объявил 21 февраля. РФ обвинила Соединенные Штаты в неисполнении центральных положений договора, в частности о допуске российской стороны на американские ядерные объекты.

Подробнее о судьбе ДСНВ — в публикации «Ъ» «Ничто не вечно под войной».

Григорий Лейба