Это все, что останется после него

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США, по сути, обречен. Это следует из комментария заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, оценившего шансы на восстановление действия этого ключевого для российско-американских отношений соглашения как небольшие. «Ъ» решил провести инвентаризацию двусторонних договоренностей в сфере стратегической стабильности, которые останутся в силе и после краха ДСНВ. Таковых обнаружилось немало, хотя о полноценной замене утративших силу или парализованных договоров речи не идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Наследие прошлого

«Договор не умер, но он на интенсивной терапии» — так в минувшую среду в эфире радио Sputnik о ДСНВ высказался замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие России в этом двустороннем договоре. Это решение власти РФ обосновали двумя причинами: тем, что США существенным образом нарушают ДСНВ, и тем, что обстоятельства коренным образом изменились по сравнению с 2010 годом, когда он заключался.

США претензии России категорически отвергают и считают ее решение о приостановке участия в ДСНВ не имеющим законной силы. Тем не менее 27 марта они проинформировали РФ о том, что более не будут предоставлять ей часть данных о своих ядерных силах, которые раньше передавались ими дважды в год в рамках договора. При помощи этого шага администрация президента Джо Байдена надеется убедить Москву вернуться к его выполнению.

Однако из комментария Сергея Рябкова радио Sputnik следует, что эта ставка вряд ли сработает. «С точки зрения гипотетического восстановления функционирования ДСНВ, то я не думаю, что шансы большие, если только США не продемонстрируют готовность к реальному изменению своего глубоко враждебного курса по отношению к России,— высказал он ключевое требование Москвы.— В противном случае договор обречен. Такова суровая реальность».

Официально срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. Но даже если ни одна из сторон в ближайшие три года не выйдет из него, толку от него будет не много. Приостановка Россией участия в ДСНВ на практике означает, что она более не допускает американских инспекторов к осмотру своих военных объектов, не соглашается на проведение заседаний двусторонней консультативной комиссии по договору и не отправляет США данные о состоянии своих стратегических ядерных сил (ни те, которые предоставлялись раз в полгода, ни те, что передавались фактически на ежедневной основе).

Не исключено, что через какое-то время США тоже совсем перестанут направлять России какие-либо данные в рамках ДСНВ: американские официальные лица на это уже намекают. В таком случае договор можно будет назвать фактически недействующим.

Приостанавливая свое участие в ДСНВ, Россия при этом объявила о готовности «на добровольной основе» и далее придерживаться количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ, а также продолжать заранее уведомлять США о пусках своих баллистических ракет. Но если первое и правда можно назвать «добровольным жестом», то второе соответствует обязательствам России в рамках соглашения с США от 31 мая 1988 года «Об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок». Подписывал его в свое время Советский Союз, но Россия как его правопреемница тоже обязана его исполнять.

«Ъ» решил проинвентаризировать, какие договоренности в сфере стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном остаются в силе после фактического краха ДСНВ. К этой категории можно отнести пять ключевых соглашений. Все они были подписаны еще Советским Союзом, но формально продолжают действовать.

1. Соглашение между СССР и США о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны от 30 сентября 1971 года

Суть: в соглашении, которое стало одним из первых символов разрядки отношений между Москвой и Вашингтоном, говорится об «опустошительных последствиях, которые имела бы для всего человечества ядерная война». Для ее предотвращения СССР и США обязывались «приложить все усилия, включая меры по предупреждению случайного или несанкционированного применения ядерного оружия». В рамках этого бессрочного документа стороны среди прочего договорились: немедленно уведомлять друг друга в случае несанкционированного, случайного или иного необъясненного инцидента, связанного с возможным взрывом ядерного оружия; уведомлять друг друга при обнаружении неопознанных объектов системами предупреждения о ракетном нападении или при появлении помех этим системам; заблаговременно уведомлять другую сторону о запланированных пусках ракет, если они производятся за пределами ее территории в направлении другой стороны. В соглашении также прописан порядок обмена информацией в случае инцидентов (прежде всего, для этого предполагалось использовать созданную в 1963 году прямую линию связи между правительствами двух стран).

2. Соглашение между СССР и США о предотвращении ядерной войны от 22 июня 1973 года

Суть: в рамках этого соглашения, подписанного в ходе визита Леонида Брежнева в Вашингтон, стороны обещали «действовать так, чтобы предотвратить возникновение ситуаций, способных вызвать опасное обострение их отношений, избежать военных конфронтаций и исключить возникновение ядерной войны между ними». Среди прочего они обязались не угрожать друг другу и союзникам друг друга применением силы. А если в какой-то момент отношения между ними или между каждой из сторон и другими странами «будут выглядеть как влекущие риск ядерного конфликта», то, согласно документу, нужно будет «незамедлительно приступить к срочным консультациям друг с другом», с тем чтобы «предпринять все усилия для предотвращения этого риска». Это соглашение также формально остается в силе.

3. Соглашение между СССР и США о создании центров по уменьшению ядерной опасности от 15 сентября 1987 года

Суть: о создании таких центров Москва и Вашингтон договорились после инцидента 1983 года, когда из-за ложного срабатывания советской системы предупреждения о ракетном нападении мир едва вновь не оказался на грани ядерной войны. В подписанном четыре года спустя соглашении говорится о стремлении СССР и США «к уменьшению и в конечном итоге устранению опасности возникновения ядерной войны, в частности в результате ошибки, просчета или случайности». Изначально предполагалось, что через новые центры — один был создан в Москве при Минобороны СССР, а второй в Вашингтоне при Пентагоне — стороны будут лишь уведомлять друг друга о запланированных пусках баллистических ракет, однако впоследствии круг их задач значительно расширился. На российский Национальный центр по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) была возложена задача по обеспечению выполнения международных обязательств России в сфере контроля над обычными и ядерными вооружениями (включая, кстати, ДСНВ). Еще несколько лет назад в его компетенции находились вопросы выполнения 16 международных договоров и соглашений. В год российский НЦУЯО направлял своим иностранным партнерам до 1,5 тыс. уведомлений, в свою очередь получая от них от 5 тыс. до 6,5 тыс. уведомлений ежегодно. Соглашение 1987 года неоднократно обновлялось и действует до сих пор.

4. Соглашение между СССР и США об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок от 31 мая 1988 года

Суть: это соглашение развивает предыдущее. Оно обязывает стороны через те самые Центры по уменьшению ядерной опасности не менее чем за 24 часа уведомлять друг друга о запланированных дате, районе пуска и районе падения боеголовок при любых пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Впоследствии эти обязательства в более развернутом виде стали частью Договора между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) 1991 года и его продолжений, включая ныне действующий ДСНВ (он же СНВ-3). Теперь же с приостановкой Россией своего участия в ДСНВ Москва будет вновь уведомлять Вашингтон о пусках посредством соглашения 1988 года.

5. Соглашение между СССР и США о взаимных заблаговременных уведомлениях о крупных стратегических учениях от 23 сентября 1989 года

Суть: этот документ, как и два предыдущих, направлен на «уменьшение и в конечном итоге устранение опасности возникновения ядерной войны, в частности, в результате ошибочного истолкования, просчета или случайности». В рамках него стороны обязуются заблаговременно уведомлять друг друга о крупных учениях стратегических сил с участием тяжелых бомбардировщиков. Как и в случае с соглашением о пусках, обязательства в рамках этого договора перетекли в СНВ-1 и последующие соглашения, включая ныне действующий ДСНВ. Однако, в отличие от готовности уведомлять о пусках баллистических ракет, власти РФ пока не говорили о намерении продолжать информировать США о крупных стратегических учениях после приостановки ими участия в ДСНВ.

Наряду с соглашениями, касающимися ядерных вооружений, есть ряд действующих соглашений, направленных на предотвращение инцидентов в целом.

К примеру, Соглашение между СССР и США о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве от 1972 года, а также Соглашение между СССР и США о предотвращении опасной военной деятельности 1989 года. Помимо этого, Россия и США остаются связанными рядом многосторонних соглашений, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (США его не ратифицировали, но придерживаются моратория на ядерные испытания).

Не замена

Эксперты тем не менее говорят, что полноценной заменой ДСНВ и другим распавшимся или парализованным за последние годы соглашениям в сфере контроля за вооружениями все эти документы считаться не могут.

«Главной целью ДСНВ, как и предыдущих российско-американских договоров по контролю над вооружениями, было предотвращение затратной гонки вооружений и организация арсеналов двух стран таким образом, чтобы ни у кого не было стимула нанести ядерный удар первым.

Помочь с этим соглашения 1970–1980-х годов не смогут»,— поясняет старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Андрей Баклицкий. Но их задача, по его словам, не менее важна: «Это снижение ядерных рисков, связанных с просчетами или неправильной интерпретацией действий другой стороны». «Хотелось бы верить, что они сохранятся и что обе стороны по-прежнему не заинтересованы в том, чтобы их учебные пуски были приняты за ядерную атаку»,— отмечает эксперт.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович также подчеркивает, что все еще действующие российско-американские соглашения вряд ли можно считать «заменой» тем, что прекратили свое существование либо были приостановлены. «Вместе с тем они позволяют сохранить каналы и протоколы связи между соответствующими ведомствами и в целом условный "рабочий" режим в сфере стратегических рисков и даже отчасти контроля над вооружениями»,— уточняет он.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации контроля над вооружениями (Arms Control Association, Вашингтон) Дэрил Кимбэлл также отмечает, что оставшиеся договоренности «крайне важны, но недостаточны для предотвращения наихудших сценариев в предстоящие месяцы и годы». «После более чем десятилетнего ухудшения отношений и нерешительности в вопросах разоружения три крупнейшие ядерные державы — Россия, Соединенные Штаты и Китай — находятся на пороге неограниченной эры опасной ядерной конкуренции»,— предупреждает собеседник «Ъ». Решение властей РФ о приостановке ДСНВ он называет «неудачным», напоминая: развал этого договора означает, что впервые с 1972 года не будет ограничений на два крупнейших в мире ядерных арсенала.

«Это означает, что Россия нарушает дух, если не букву статьи VI Договора о нераспространении ядерного оружия»,— уверен Дэрил Кимбэлл. По его мнению, Россия и США — несмотря на все их разногласия в других сферах — должны договориться не увеличивать размер своих арсеналов до тех пор, пока они не согласуют новые рамки контроля над ядерными вооружениями, которые заменят ДСНВ. «Кроме того, они должны совместно призвать Францию, Великобританию и Китай не увеличивать размеры своих более скромных, но все еще смертоносных арсеналов»,— убежден эксперт.

Линн Растен, вице-президент некоммерческой организации «Инициатива по уменьшению ядерной угрозы» (Nuclear Threat Initiative, Вашингтон), ранее занимавшая высокие посты в Белом доме, в беседе «Ъ» тоже отметила, что «особенно в нынешней напряженной ситуации некоторые соглашения о снижении рисков, которые остаются в силе, очень важны для предотвращения конфликтов и просчетов». «Обе страны подтвердили, что они будут продолжать предоставлять уведомления об испытательных пусках баллистических ракет в соответствии с соглашением между США и СССР 1988 года (которое было включено в ДСНВ путем ссылки).

Соглашение о предотвращении инцидентов на море является жизненно важным, как и Соглашение об уведомлении о крупных стратегических учениях,— говорит она.— Они призваны снизить вероятность неправильного толкования, просчетов и несчастных случаев за счет прозрачности военной деятельности с участием ядерных сил».

Чтобы избежать несчастных случаев, грубых ошибок и просчетов, все страны, обладающие ядерным оружием, должны, по мнению Линн Растен, также провести свои собственные проверки надежности ядерного арсенала, чтобы убедиться, что их ядерное оружие максимально защищено от киберугроз и что их внутренние системы и процедуры оптимизированы для снижения вероятности просчетов и аварий. «Такие обзоры могут проводиться независимо, но они могли бы привести и к совместным инициативам, таким как разработка норм и правил дорожного движения для предотвращения кибератак на ядерные системы»,— полагает она.

«Но в целом распад двусторонних соглашений о контроле над вооружениями вызывает глубокую озабоченность. Мы можем только надеяться, что обе стороны вспомнят уроки истории и признают, что они извлекают выгоду из взаимных ограничений, предсказуемости и прозрачности, которые дает контроль над вооружениями»,— заключила эксперт.

Елена Черненко