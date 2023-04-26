Петербургским самокатам велено катиться подальше

Петербургские депутаты-единороссы предложили ввести запрет катания на электросамокатах по тротуарам в историческом центре города. Парламентарии указывают на высокий риск для пешеходов, которые могут быть сбиты и серьезно травмированы катающимися. Городские власти уже заявили, что намерены запретить движение электросамокатов на Невском проспекте и Дворцовой площади. Кикшеринговые компании сомневаются, что подобные меры способны повысить безопасность движения — нужно, по их мнению, создавать инфраструктуру для поездок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центру Петербурга уже хватит электросамокатов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Центру Петербурга уже хватит электросамокатов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия») предложил запретить пользователям электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности выезжать на городские тротуары шириной менее двух метров. Речь, таким образом, идет практически о всей пешеходной зоне исторического центра города.

Напомним, с 1 марта 2023 года уже вступили в силу изменения в ПДД, согласно которым перемещение по тротуарам на самокатах разрешено при условии, что скорость не превышает 25 км/ч, а масса устройства — не более 35 кг. «Пешеход сегодня оказался в самом уязвимом положении, в том числе и на своей территории — тротуаре,— заявил в ходе заседания возглавляемой им комиссии Алексей Цивилев.— Мы с этим категорически не согласны. 25 км/ч, по факту, с весом самоката в 35 кг — это убийство для пешехода». Депутаты планируют направить соответствующее обращение в комиссию по безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга.

По информации комитета по транспорту Санкт-Петербурга, сегодня парк городских кикшеринговых компаний составляет около 32 тыс. электросамокатов (год назад их был около 21 тыс.). «Если кикшеринги сами позиционируют электросамокаты не как развлечение, а как транспорт, который пользователи используют наравне с общественным, значит, должны быть готовы, что и регулировать их в итоге будут как транспорт, со всеми вытекающими последствиями»,— рассказал “Ъ” господин Цивилев. Напомним, регионы в рамках соглашений с кикшеринговыми компаниями могут устанавливать ограничения для движения по улицам или зонам — например, ограничение максимальной скорости до 5 км/ч или полный запрет движения. Такая практика уже сложилась во многих городах. К примеру, в Москве действуют медленные зоны для кикшеринга в парках.

Вчера питерские парламентарии создали рабочую группу по нормативному регулированию средств индивидуальной мобильности в Санкт-Петербурге. Вошедший в нее глава фракции ЛДПР в городском заксобрании Павел Иткин предложил обязать кикшеринговые компании оплачивать парковку самокатов в центре. Он предлагает приравнять стоимость такой парковки к половине цены годового парковочного разрешения для мопеда или мотоцикла — 35,6 тыс. руб. По оценкам господина Иткина, подобный «налог на самокаты» принесет в городскую казну больше 1 млрд руб.

Заявлений Смольного по поводу инициативы пока не последовало. Представители комитета по транспорту Санкт-Петербурга вчера сообщили о заключении с кикшеринговыми компаниями новых соглашений, согласно которым скорость СИМ будет ограничена 20 км/ч. При этом уже разработана схема организации движения с введением запретных для электросамокатов зон — туда попали Невский проспект, Малая и Большая Морские улицы, Дворцовая площадь.

Инициатива законодателей по запрету движения на тротуарах негативно скажется на бизнесе, считает эксперт в сфере кикшеринга Антон Румянцев. Но, уверен он, число кикшеринговых компаний не уменьшится: «Бизнес найдет выход». Ограничивать движение по узким тротуарам «непродуктивно», считают представители сервиса Whoosh. «Это повлияет на работу транспортной модели. Чтобы кикшеринг продолжал работать как городской транспорт, необходимо, чтобы время поездки на самокате было меньше по сравнению с пешим ходом и движением на автомобиле в пробке»,— прокомментировали в пресс-службе компании. Решать проблему нужно с помощью развития дорожной инфраструктуры для СИМ, считают в Whoosh, например, организацией велодорожек. «Конечно, ограничения скорости на отдельных улицах и в зонах отдыха тоже необходимы. И мы работаем вместе с комитетом по транспорту над созданием комфортных условий для петербуржцев»,— подчеркивают в компании.

Екатерина Рязанова, Надежда Ярмула, Санкт-Петербург