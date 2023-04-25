Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФТС прикрывает чипы

Таможня может ограничить бизнесу доступ к данным о поставках техники

“Ъ” узнал, что Федеральная таможенная служба совместно с Минцифры по просьбе ассоциаций производителей вычислительной техники и электроники обсуждает возможность ограничить доступ бизнесу к таможенным данным. Дело в том, что информация об отгрузках и поставках техники в РФ попадает в зарубежные СМИ, что грозит отечественным и иностранным компаниям, продолжающим сотрудничать с Россией, санкциями. Для решения проблемы таможенные данные предлагается шифровать. Эксперты опасаются, что из-за этого у дистрибуторов могут возникнуть проблемы с налоговыми органами, которые используют данные таможни для оценки стоимости продукции, однако в правительстве утверждают, что таких рисков нет.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Источники “Ъ” в правительстве и на рынке дистрибуции электроники рассказали, что 20 апреля ФТС провела совещание с участием Минцифры, крупных дистрибуторов электроники, а также профильных ассоциаций. На нем обсуждалась проблема утечек данных первичной таможенной статистики в зарубежные СМИ. В частности, в середине февраля американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные ФТС, сообщило, что через год после введения санкций в РФ по-прежнему поступают устройства американской Cisco. Ранее издание также со ссылкой на данные ФТС сообщало, что китайские компании продолжают поставлять в Россию технологическое оборудование.

После начала военных действий на Украине ФТС приостановила публикацию данных по экспорту и импорту во избежание «некорректных оценок, спекуляций и разночтений». (см. “Ъ” от 21 апреля 2022 года). Однако в феврале 2023 года ФТС начала публиковать стоимостные объемы ввоза и вывоза РФ за 2022 год (см. “Ъ” от 14 марта).

Сейчас дистрибуторы вычислительной техники и электроники имеют доступ к первичным таможенным данным, получая ее напрямую от ведомства. Речь идет об электронных копиях деклараций на товары, которые генерируются в системе обработки данных единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в процессе основного таможенного оформления и контроля.

Подобная информация может распространяться среди партнеров дистрибуторов, поэтому избежать утечек сложно, объясняет “Ъ” собеседник, знакомый с деталями совещания: «Компании используют ее в том числе для формирования цен, планирования закупок». Именно на основе первичных таможенных данных формируется статистика, объясняет он: «Но критичен именно доступ к первичным данным, поскольку они позволяют выявить юрлица отправителей и получателей товаров, что грозит новыми санкциями и ставит под угрозу параллельный импорт».

В рамках совещания, говорит другой собеседник, знакомый с его деталями, предлагалось поместить таможенные декларации ряда IT-импортеров в закрытый сегмент базы данных.

«Вторая мера безопасности, которая может быть применена,— шифровка данных в том числе по товарным кодам»,— продолжает источник “Ъ”. В Минцифры и ФТС не ответили на запросы. Крупные российские IT-дистрибуторы, а также Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий отказались от комментариев.

Сбой в IT-системах ФТС парализовал оформление грузов на границе

Исполнительный директор «Консорциума российских разработчиков систем хранения данных» Олег Изумрудов рассказал, что об ограничении доступа к данным в первую очередь попросили иностранные компании, которые продолжают сотрудничать с российскими партнерами. По его словам, безусловно, компаниям важно получать данные ФТС, но они понимают, что для защиты от возможных санкций их лучше временно закрыть. Ассоциация разработчиков и производителей электроники предлагала ограничить распространение данных ФТС еще в апреле 2022 года, говорит ее гендиректор Иван Покровский: «В первую очередь это касается поставки электроники и компонентов, которые используются в различных секторах, в том числе и оборонном».

У ФТС есть опция перевода отдельных кодов в закрытый режим, господин Покровский, однако данные таможни используются Федеральной налоговой службой (ФНС) и другими ведомствами для оценки стоимости и происхождения продукции.

«При закрытии данных ФТС у компаний могут возникнуть риски претензий со стороны этих регуляторов»,— полагает господин Покровский. Но собеседник “Ъ” в правительстве утверждает, что таких проблем не ожидается, поскольку налоговики смогут получать необходимые данные. В ФНС не ответили “Ъ”.

Тимофей Корнев, Юлия Тишина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...