ФТС прикрывает чипы

“Ъ” узнал, что Федеральная таможенная служба совместно с Минцифры по просьбе ассоциаций производителей вычислительной техники и электроники обсуждает возможность ограничить доступ бизнесу к таможенным данным. Дело в том, что информация об отгрузках и поставках техники в РФ попадает в зарубежные СМИ, что грозит отечественным и иностранным компаниям, продолжающим сотрудничать с Россией, санкциями. Для решения проблемы таможенные данные предлагается шифровать. Эксперты опасаются, что из-за этого у дистрибуторов могут возникнуть проблемы с налоговыми органами, которые используют данные таможни для оценки стоимости продукции, однако в правительстве утверждают, что таких рисков нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Источники “Ъ” в правительстве и на рынке дистрибуции электроники рассказали, что 20 апреля ФТС провела совещание с участием Минцифры, крупных дистрибуторов электроники, а также профильных ассоциаций. На нем обсуждалась проблема утечек данных первичной таможенной статистики в зарубежные СМИ. В частности, в середине февраля американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на данные ФТС, сообщило, что через год после введения санкций в РФ по-прежнему поступают устройства американской Cisco. Ранее издание также со ссылкой на данные ФТС сообщало, что китайские компании продолжают поставлять в Россию технологическое оборудование.

После начала военных действий на Украине ФТС приостановила публикацию данных по экспорту и импорту во избежание «некорректных оценок, спекуляций и разночтений». (см. “Ъ” от 21 апреля 2022 года). Однако в феврале 2023 года ФТС начала публиковать стоимостные объемы ввоза и вывоза РФ за 2022 год (см. “Ъ” от 14 марта).

Сейчас дистрибуторы вычислительной техники и электроники имеют доступ к первичным таможенным данным, получая ее напрямую от ведомства. Речь идет об электронных копиях деклараций на товары, которые генерируются в системе обработки данных единой автоматизированной информационной системы таможенных органов в процессе основного таможенного оформления и контроля.

Подобная информация может распространяться среди партнеров дистрибуторов, поэтому избежать утечек сложно, объясняет “Ъ” собеседник, знакомый с деталями совещания: «Компании используют ее в том числе для формирования цен, планирования закупок». Именно на основе первичных таможенных данных формируется статистика, объясняет он: «Но критичен именно доступ к первичным данным, поскольку они позволяют выявить юрлица отправителей и получателей товаров, что грозит новыми санкциями и ставит под угрозу параллельный импорт».

В рамках совещания, говорит другой собеседник, знакомый с его деталями, предлагалось поместить таможенные декларации ряда IT-импортеров в закрытый сегмент базы данных.

«Вторая мера безопасности, которая может быть применена,— шифровка данных в том числе по товарным кодам»,— продолжает источник “Ъ”. В Минцифры и ФТС не ответили на запросы. Крупные российские IT-дистрибуторы, а также Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий отказались от комментариев.

Исполнительный директор «Консорциума российских разработчиков систем хранения данных» Олег Изумрудов рассказал, что об ограничении доступа к данным в первую очередь попросили иностранные компании, которые продолжают сотрудничать с российскими партнерами. По его словам, безусловно, компаниям важно получать данные ФТС, но они понимают, что для защиты от возможных санкций их лучше временно закрыть. Ассоциация разработчиков и производителей электроники предлагала ограничить распространение данных ФТС еще в апреле 2022 года, говорит ее гендиректор Иван Покровский: «В первую очередь это касается поставки электроники и компонентов, которые используются в различных секторах, в том числе и оборонном».

У ФТС есть опция перевода отдельных кодов в закрытый режим, господин Покровский, однако данные таможни используются Федеральной налоговой службой (ФНС) и другими ведомствами для оценки стоимости и происхождения продукции.

«При закрытии данных ФТС у компаний могут возникнуть риски претензий со стороны этих регуляторов»,— полагает господин Покровский. Но собеседник “Ъ” в правительстве утверждает, что таких проблем не ожидается, поскольку налоговики смогут получать необходимые данные. В ФНС не ответили “Ъ”.

Тимофей Корнев, Юлия Тишина