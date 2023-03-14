Таможня приоткрыла торговую тайну

Федеральная таможенная служба (ФТС) вчера впервые с начала военной операции на Украине опубликовала данные о внешней торговле РФ. Речь идет о стоимостных объемах ввоза и вывоза. Последний раз такие сведения приводились за январь 2022 года, затем они были закрыты (как пояснял возглавлявший тогда службу Владимир Булавин, «во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок»).

Итак, ФТС сообщает, что экспорт РФ в 2022 году вырос на 19,9%, до $591,5 млрд. Импорт в страну, наоборот, упал на 11,7%, до $259,1 млрд. В итоге сложилось положительное торговое сальдо в размере $332,4 млрд против $199,6 млрд в 2021 году. В целом внешнеторговый оборот РФ вырос за 2022 год на 8,1%, до $850,5 млрд. Очевидная причина роста экспорта — увеличение цен на энергоносители. Сокращение же импорта вызвано санкциями и разрывом торговых связей с Западом.

Далее таможня планирует публиковать эти данные ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода. Другие сведения не обещаны. Ранее, напомним, ФТС давала оперативные данные по импорту из стран дальнего зарубежья и подробные — по ввозу-вывозу не по группам (как сейчас), а по конкретным позициям (например, нефть, газ, автомобили). Особый интерес представляли данные по странам, открывать которые ФТС пока не обещает. При этом обнародованные цифры принципиально не отличаются от тех, что получали эксперты на основании данных торговых партнеров РФ. Так, аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» по данным такой зеркальной статистики оценивали экспорт в 2022 году в $574 млрд, импорт — в $257 млрд.

В разбивке по товарным группам данные ФТС фиксируют падение важнейшего для экономики инвестиционного импорта (машины и оборудование) — с $36,9 млрд в 2021 году до $29,8 млрд в 2022-м (минус 19,1%). Стоимость ввоза наземного транспорта (речь прежде всего об автомобилях) сократилась с $26,9 млрд до $15,7 млрд, (на 41,5%). Импорт продовольствия же и сельхозсырья, напротив, вырос — с $34 млрд до $35,7 млрд (на 4,9%). Выросли и закупки фармпродукции — с $13,8 млрд до $16 млрд (на 16,3%).

Вадим Вислогузов