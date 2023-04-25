Правящая в ЮАР партия приняла решение о выходе страны из МУС

Правящая в ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) приняла решение о выходе страны из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. В августе в ЮАР должен пройти саммит БРИКС. Ожидается, что президент России Владимир Путин, орден на чей арест выдал МУС, может принять в нем очное участие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frans Sello waga Machate / AP Фото: Frans Sello waga Machate / AP

«Нам бы хотелось, чтобы этот вопрос о несправедливом обращении был обсужден в должной степени, но в настоящее время правящая партия снова решила, что из него необходимо выйти»,— сказал господин Рамафоса после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё (цитата по AFP).

Официальный представитель президента ЮАР в разговоре с ТАСС отметил, что для принятия решения о выходе его должен одобрить парламент ЮАР, в котором у АНК большинство.

17 марта МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению МУС, они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с Украины». Согласно условиям Римского статута, регулирующего работу суда, если Владимир Путин и Мария Львова-Белова прибудут в страны—участницы соглашения, там их должны арестовать и выдать МУС.

В августе в южноафриканском городе Дурбан должен пройти саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Ожидается, что в нем может принять участие Владимир Путин. В Кремле сообщали, что решение о поездке господина Путина пока окончательно не принято.

ЮАР подписала Римский статут в 1998 году, ратифицировала — в 2000-м. В 2017 году власти страны уже говорили о желании выйти из юрисдикции МУС. В марте в МИД страны сообщали о планах провести консультации с Россией из-за выдачи ордера на арест Владимира Путина.

Олеся Павленко