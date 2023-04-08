Шерпа ЮАР: все лидеры посетят саммит БРИКС, Россия не утверждала обратного

ЮАР готовится к прибытию лидеров всех стран-участниц БРИКС, сообщил шерпа африканской страны в объединении Анил Суклал. По его словам, все лидеры посетят мероприятие, от России не поступало отказа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что решение о присутствии Владимира Путина на саммите пока не принималось. ЮАР — участница Римского статута Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест господина Путина.

«Все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР. Наш кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос, но, как я сказал, мы готовимся к полноценному саммиту»,— сказал господин Суклал «РИА Новости».

Шерпа также сообщил, что Претория выступает против односторонних санкций. Он отметил, что ЮАР входит в ООН и признает только санкции, одобренные международной организацией. «ООН не вводила санкции против России, есть только односторонние санкции, к которым мы не присоединяемся. Поэтому наши отношения с Россией крепки как никогда»,— добавил господин Суклал. Он также отметил укрепление сотрудничество в рамках БРИКС в условиях давления западных стран.

Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья в марте заявлял, что страна понимает свои юридические обязательства в связи с участием в работе МУС. Позднее глава МИД ЮАР Наледи Пандор говорила, что власти проведут по этому вопросу консультации с Россией. По ее словам, ЮАР не будет считать Москву врагом «по запросу других государств».

Об отношениях РФ и ЮАР — в материале «Ъ» «Россия нашла в ЮАР честного партнера».

Леонид Уварчев