Opera представила новый браузер с упором на искусственный интеллект

Opera представила новый браузер Opera One, который, по заявлению разработчиков, адаптирован к генеративному будущему с искусственным интеллектом. В дальнейшем Opera One должен будет заменить стандартный браузер Opera.

По умолчанию в браузер будут интегрированы чат-боты ChatGPT и ChatSonic, однако не сообщается, как именно они будут работать. Другим нововведением является автоматическая группировка вкладок по темам: например, сайты с ресторанами и кафе будут объединены в одну группу, также в одном месте будут вкладки с файлами Google Doc. Каждая группа вкладок будет выделена определенным цветом и будет сворачиваться и разворачиваться по клику. Также в браузере используется новый алгоритм рендера сложных веб-анимаций с повышенной производительностью.

Ранее Opera объявила о предстоящей интеграции ChatGPT в браузер. Также в приложение Opera для iOS был добавлен бесплатный VPN, а в октябре 2022 года Opera была признана самым безопасным браузером: за год в нем не было замечено ни одной бреши в безопасности.

Евгений Федуненко