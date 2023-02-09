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Коммерсантъ FM
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Opera интегрирует ChatGPT в свой браузер

Сегодня, 9 февраля, стало известно, что разработчики веб-браузера Opera планируют интегрировать чат-бот ChatGPT в свои продукты. Об этом сообщила китайская компания Kunlun Tech, которой принадлежит Opera. Более подробной информации о том, как именно и когда ChatGPT будет использован в Opera, пока не сообщается.

Opera стала очередной высокотехнологичной компанией, объявившей в последние дни об интеграции ChatGPT в свой продукт или разработке собственного аналога чат-бота. В минувшую среду корпорация Microsoft объявила об использовании технологии ChatGPT в новой версии своего поисковика Bing, а днем ранее корпорация Google заявила, что в ближайшие недели выпустит ИИ-сервис нового поколения под названием Bard, который сейчас проходит внутренние тесты.

Евгений Хвостик

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