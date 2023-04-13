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Коммерсантъ FM
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Opera добавила VPN в приложение для iOS

Браузер Opera добавил бесплатный VPN в свое приложение для iOS. Сейчас функция доступна в раннем доступе, в ближайшие недели VPN в Opera для iOS станет повсеместным.

Для использования достаточно включить VPN в настройках браузера. В компании утверждают, что не собирают персональные данные пользователей, которые пользуются сервисом VPN. В настоящий момент Opera поддерживает функцию VPN также для Windows, Android, macOS и Linux.

Ранее разработчики Opera объявили о планах интегрировать чат-бот ChatGPT в свои продукты. В октябре 2022 года Opera был признан самым безопасным браузером — за 2022 год в нем не было замечено ни одной бреши в безопасности. В июне 2021 года разработчики Opera отключили функции VPN для пользователей из России после начала блокировок Роскомнадзора.

Евгений Федуненко

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