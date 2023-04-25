Байден выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года

Президент США Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах 2024 года. Он попросил избирателей дать ему больше времени, чтобы «закончить работу», которую он начал на своем посту.

«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки, и мы все еще сражаемся… Давайте закончим эту работу. Я знаю, что мы можем»,— сказал господин Байден в трехминутном видеоролике по случаю его выдвижения.

Он также перечислил причины, по которым хочет продолжить работу в должности президента. В частности, он заявил об основополагающем значении личной свободы и демократии для американцев и раскритиковал противников абортов и ЛГБТ. «У каждого поколения в Америке был момент, когда им нужно бороться за демократию... Сейчас наступило наше время»,— отметил он.

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Вице-президент Камала Харрис сообщила, что также выдвинет свою кандидатуру. Если 80-летнего Джо Байдена переизберут, он закончит второй президентский срок в возрасте 86 лет. Его наиболее вероятным соперником называют предыдущего президента США 76-летнего Дональда Трампа, чью кандидатуру поддерживают почти 70% республиканцев. При этом опрос YouGov показал, выборы президента с участием господ Трампа и Байдена вызывают у 38% американцев «чувство усталости».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Джо Байден считает ключи».

Лаура Кеффер