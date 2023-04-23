NBC: почти 70% республиканцев поддерживают кандидатуру Трампа

Почти 70% избирателей-республиканцев поддержали бы 45-го президента США Дональда Трампа на первичных выборах, несмотря на проводимые в отношении него расследования. Это следует из опроса NBC News, проведенного 14–18 апреля.

Эти 68% избирателей-республиканцев считают, что расследования политически мотивированы, а их цель — помешать господину Трампу вновь стать президентом. По мнению этой части опрошенных, они должны поддержать 45-го президента сейчас, чтобы помешать победе его оппонентов. Однако 26% считают, что необходимо выдвинуть другого кандидата, который сможет сосредоточиться лишь на победе над действующим президентом Джо Байденом на всеобщих выборах.

При этом 60% американцев, включая треть республиканцев, считают, что Дональду Трампу не следует баллотироваться в 2024 году.

Опрос проводился среди 1 тыс. взрослых американцев.

Каждые четыре года граждане США голосуют за президента и вице-президента на всеобщих выборах. Праймериз — институт первичных президентских выборов, по результатам которых направляются делегаты на общенациональную партийную конвенцию, где должен быть определен единый партийный кандидат.

Согласно опросу YouGov, проведенному в то же время, что и NBC, выборы президента с участием господ Трампа и Байдена вызывают у 38% американцев «чувство усталости».

О расследовании в отношении 45-го президента США читайте в публикации «Ъ» «Дональд Трамп побывал в роли арестанта».

Мария Федотова