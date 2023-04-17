Джо Байден считает ключи

Джо Байден подтвердил, что будет выдвигаться на высший пост США. Выборы запланированы на 2024 год. Демократ по-прежнему считается фаворитом в своей партии и, вероятно, должен будет составить конкуренцию Дональду Трампу. Пока все бюрократические процедуры впереди, а кандидатам нужно будет официально начать президентскую кампанию и выиграть праймериз. Подробности — у Ивана Якунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clodagh Kilcoyne, Reuters Фото: Clodagh Kilcoyne, Reuters

Байден уже отметился несколькими намеками, когда на католическую Пасху, вперемешку обсуждая катание яиц и собственную карьеру, заявил, что планирует «еще три-четыре раза отметить праздник в качестве президента». СМИ со ссылкой на источники сообщали, что это дело решенное, официальное объявление будет летом. Репортеры из Ирландии, куда Джо Байден прилетел с визитом, ждать не стали и снова спросили о планах.

«Я уже сделал эти расчеты, и мы объявим об этом относительно скоро. Поездка сюда только укрепила мой оптимизм. Говорю вам, мой план — снова баллотироваться»,— ответил президент США.

Это значит, что американские избиратели, скорее всего, увидят реванш Дональда Трампа. Он собирается вернуть себе «титул», последний раз такого добивался Дуайт Эйзенхауэр еще в 50-х, кстати, тоже республиканец. А ведь он не был фигурантом уголовного дела. Трамп, впрочем, своим главным козырем, как ни парадоксально, считает возраст. 80-летнему оппоненту гонка не под силу, заявил политик в эфире Fox News:

«Слушайте, я наблюдаю за ним так же, как и вы. И, кажется, для меня почти некорректно так говорить, но я не понимаю, как это возможно. Это что-то неправильное. Я слушал его заявления, эти очень долгие ответы на вопросы, я не думаю, что он в состоянии пойти на второй срок».

В гадании на президентское кресло есть метод, который безошибочно работает уже 40 лет. Его разработал историк Алан Лихтман. Он называется 13 ключей от Белого дома. Суть проста: есть 13 вопросов, например «стабильна ли экономика», «есть ли дипломатические успехи», «харизматичен ли кандидат». Напротив каждого нужно ответить да или нет. Если ответов «да» больше, то правящая партия сохранит кресло и, наоборот. Уже известно, что экономика США на пороге рецессии, пусть и мягкой, а вывод войск из Афганистана обернулся провалом. Но Лихтман в беседе с The Washington Post заявил, что шанс у демократов есть:

«Джо Байден обязан баллотироваться снова, чтобы у демократов был хоть какой-то шанс победить. Один из моих ключей — повторная номинация кандидата, который уже побеждал. Если Байден не баллотируется, демократы теряют этот ключ. Другой ключ — это борьба внутри партии. Байден не избирается — начинается драка за номинацию. И это два ключа. А если всего у правящей партии их наберется шесть, они проиграли».

Иными словами, матч-реванш, скорее всего, состоится, а статистика очных встреч не на стороне республиканца. В 2016-м он проиграл по числу голосов американцев, но выиграл благодаря выборщикам. В 2020-м проиграл и там, и там. В 2024-м теоретически можно попробовать снова. Надо только, чтобы Байден растерял побольше ключей.

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