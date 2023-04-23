YouGov: выборы президента 2024 года с участием Трампа и Байдена вызывают у 38% американцев «чувство усталости»

Многих американцев «утомляет» возможное участие в выборах 2024 года тех же кандидатов, что были и на выборах 2020-го, и повторение в 2024-м предыдущих выборов с участием Дональда Трампа и Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенные Yahoo News/YouGov. Как показал опрос, вероятность участия тех же кандидатов в выборах 2024 года у 38% опрошенных вызывает чувство усталости, у 29% — чувство страха, у 23% — печаль, у 23% — надежду.

Опрос проводился 14–17 апреля, в нем приняли участие 1530 взрослых американцев. На вопрос о том, за кого бы они голосовали, если бы выборы проводились прямо сейчас, за Байдена или за Трампа, 46% опрошенных сказали — за Байдена, 42% — за Трампа. На вопрос о том, можно ли считать результат противостояния Байдена и Трампа на выборах (если такое противостояние будет) хорошим для Америки или плохим, 27% заявили, что это будет «плохо» и «хуже быть не может», а 23% посчитали, что это будет «хорошо» и «лучше быть не может». При этом 50% опрошенных не одобряют работу Джо Байдена на посту президента, а 44% одобряют. А мнение о Дональде Трампе у 42% благоприятное, а у 53% — неблагоприятное.

Алена Миклашевская