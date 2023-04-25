В ООН недобро помянули павших

Глава МИД РФ Сергей Лавров лично председательствовал на открытых дебатах в Совете безопасности ООН, касающихся ситуации на Ближнем Востоке. На заседании случился скандал: взявший слово постпред Израиля напомнил, что мероприятие совпало с одной из отмечаемых в еврейском государстве траурных дат — Днем памяти павших в войнах и терактах. Осуждать в этот день действия Израиля — все равно что осудить российских солдат 9 мая, в День Победы, сказал израильский представитель. После этого делегация Израиля в знак протеста покинула зал заседаний. Со своей стороны, господин Лавров объяснил, что цель открытых дебатов — не дать США и Евросоюзу, которые «грубо спекулируют на украинской теме», отвлечь внимание международной общественности от проблем Ближнего Востока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров обвинил Запад в двойных стандартах: там «грубо спекулируют на украинской теме» и при этом не обращают внимание на «беспрецедентный рост напряженности и насилия в зоне арабо-израильского конфликта»

Фото: Пресс-служба МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в двойных стандартах: там «грубо спекулируют на украинской теме» и при этом не обращают внимание на «беспрецедентный рост напряженности и насилия в зоне арабо-израильского конфликта»

Фото: Пресс-служба МИД России

Инициированные Россией открытые дебаты СБ ООН на тему «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос» ознаменовались скандалом. Израильская делегация покинула зал заседаний примерно через 40 минут после начала мероприятия, успев выслушать только специального координатора генсека ООН по Ближнему Востоку Тора Веннесланда и главу МИД Палестины Рияда аль-Малики.

«Господин председатель, что бы вы почувствовали, если бы Совбез ООН собрался на заседание, чтобы осудить российских солдат 9 Мая?» — обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан. Израильтян возмутило то, что дебаты были назначены на одну из самых траурных для Израиля дат в году — День павших в войнах и терактах. По словам господина Эрдана, израильтяне просили перенести мероприятие, но им отказали. Постпред зажег поминальную свечу по всем израильтянам, погибшим за последний год, и израильская делегация покинула зал заседаний. «Я отказываюсь проводить этот священный день, слушая ложь и осуждение»,— сказал представитель Израиля.

В том, что заседание по Ближнему Востоку было назначено на траурную для израильтян дату, израильские СМИ увидели месть со стороны председательствующей России за поддержку Киева еврейским государством.

Напомним, что с самого начала боевых действий на Украине Израиль поддерживал позицию Запада и Киева в ходе голосований в ООН, но при этом до сих пор воздерживался от поставок оружия украинцам. За исключением обвинения России в военных преступлениях, прозвучавшего год назад из уст тогдашнего министра иностранных дел Яира Лапида, израильтяне старались быть осторожными в публичных заявлениях, чтобы не ссориться с Москвой. Собственно, и в этот раз, не считая слов про 9 Мая, израильский представитель никак не дал понять, что у него есть претензии именно к России.

Выступление Сергея Лаврова в роли представителя России, а не председателя собрания прозвучало уже после ухода из зала израильтян. Напомним, что накануне министр прилетел в Нью-Йорк, чтобы лично принять участие в завершающих российское председательство в СБ ООН мероприятиях — дебатах о соблюдении принципов Устава ООН, которые прошли накануне (см. “Ъ” от 25 апреля), и дебатах по Ближнему Востоку. График министра предусматривал всего два рабочих дня в ООН. И приоритеты были, очевидно, расставлены от общего к частному.

В начале выступления во вторник Сергей Лавров отметил позитивные изменения на Ближнем Востоке, в том числе восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией, «практические планы возвращения Сирии в арабскую семью», начало нормализации между Дамаском и Анкарой, а также предпринимаемые шаги по ускорению урегулирования конфликта в Йемене. После этого он выразил сожаление и тревогу, что на этом фоне «за бортом положительных изменений остается палестинская проблема».

«Инициируя сегодняшнее заседание, мы ставили задачу повысить внимание к беспрецедентному росту напряженности и насилия в зоне арабо-израильского конфликта»,— пояснил Сергей Лавров.

Ситуация в регионе действительно критическая. Выступавший в самом начале дебатов специальный координатор генсека ООН Тор Веннесланд скрупулезно напомнил обо всех трагических инцидентах в регионе, произошедших с конца марта, в разгар священного для мусульман месяца Рамадан, совпавшего с еврейским праздником Песах и христианской Пасхой. Согласно подсчетам ООН, за это время 17 палестинцев, в том числе двое детей, погибли на Западном берегу реки Иордан и 200 получили ранения в результате действий израильских сил безопасности, еще 39 палестинцев были ранены еврейскими поселенцами или другими гражданскими лицами в результате обстрелов, забрасывания камнями и других инцидентов. В то же время в результате действий палестинцев четыре израильских гражданских лица, в том числе один ребенок, были убиты и 31 ранены, пострадали также 12 сотрудников израильских сил безопасности. Погиб и один иностранный гражданин, семь иностранцев получили ранения. Особую обеспокоенность ООН и большинства стран вызвала ситуация вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, где в разгар Рамадана вспыхнули столкновения между запершимися в мечети аль-Акса палестинцами и израильскими силами безопасности, а также обстрелы Израиля с территории Ливана и Сирии, что чуть не ввергло регион в глобальную войну (см. «Ъ-Онлайн» от 7 апреля).

Сергей Лавров, как и многие другие дипломаты, в ходе выступления обрисовал свое видение ситуации. При этом он сделал акцент на том, что «американцы и европейцы грубо спекулируют на украинской теме, пытаясь шантажом и угрозами затянуть на свою сторону развивающиеся страны и тем самым отвлечь их внимание от проблем Ближнего Востока и других регионов "глобального Юга"». Глава МИД РФ также обвинил западных коллег в том, что «жертвой их действий» пал ближневосточный квартет посредников в составе России, США, ЕС и ООН.

Сергея Лаврова поддержал прилетевший в Нью-Йорк глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. Он потребовал привлечь израильтян к ответу за несоблюдение резолюций СБ ООН. Палестинец много говорил о двойных стандартах, когда Запад «закрывает глаза на преступления Израиля». По его словам, причина того, что призыв СБ ООН никто не услышал,— безнаказанность. Господин аль-Малики сослался на состоявшиеся накануне дебаты, в ходе которых генсек ООН и представители западных стран обвиняли РФ в нарушении устава международной организации.

«Принцип неприемлемости приобретения территорий силой должен соблюдаться вне зависимости от того, кто нарушитель и кто жертва»,— сказал палестинский министр, возмущенный тем, что международное сообщество игнорирует оккупацию Израилем палестинских земель.

О двойных стандартах говорили и многие другие представители арабских и африканских стран. Представители США, Франции и Великобритании выступали достаточно спокойно, не отвечая на обвинения Сергея Лаврова. Видимо, все, что они хотели адресовать России, было сказано накануне. В целом все страны не отходили от своих традиционных позиций по ближневосточной проблеме. Как заметил представитель Эквадора, с начала года на площадке СБ ООН ближневосточная проблема обсуждается уже в восьмой раз. Правда, ситуация в регионе от этого кардинально не меняется.

Марианна Беленькая