Власть отдали «бульдогу»

41-летний Стивен Миллер вырос в калифорнийском городе Санта-Моника и начал политическую карьеру в 2008-м, поступив на должность пресс-секретаря к конгрессвумен Мишель Бахман. Позже он перебрался в команду сенатора от Алабамы Джеффа Сешнса, где успел заработать репутацию консерватора и ярого противника иммиграции в США.

Миллер присоединился к команде Трампа в 2016 году в роли советника и спичрайтера. Он был одним из немногих в Белом доме, кто проработал весь первый срок Трампа. После выборов 2020-го политик основал правозащитную группу America First Legal, которая обвиняла крупные компании в дискриминации белых сотрудников.

Во время второго президентства Трампа Миллер стал заместителем главы администрации и советником по нацбезопасности. Как пишут СМИ, именно он ужесточил контроль над мигрантами в США, в том числе поручив ведомствам проводить до 3 тыс. арестов в день. Под его началом Служба иммиграции и таможенного контроля начала преследовать всех, кто незаконно находится в стране, а не только иностранцев с судимостью. Параллельно Миллер поддерживал отмену гражданства по праву почвы и оказывал давление на университеты по поводу зачисления иностранных студентов.

СМИ отмечают, что он играл ведущую роль в военных операциях США в Венесуэле. Кроме того, Миллер входит в небольшую группу администрации, которая обсуждает и согласовывает все исполнительные указы президента. В американской прессе Стивена Миллера уже прозвали «бульдогом Трампа» и человеком, который будет «крушить черепа».