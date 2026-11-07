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Радио «Ъ FM»

Власть отдали «бульдогу»

Что ожидать от нового главы администрации Дональда Трампа
В Белом доме прошли первые перестановки после промежуточных выборов. Администрацию президента США Дональда Трампа возглавит Стивен Миллер. Бывший замглавы аппарата вступит в должность 9 ноября и заменит на этом посту Сьюзан Уайлз. СМИ называли ее одним из главных архитекторов предвыборных кампаний американского президента, а источники Financial Times напрямую связывают уход с поражением республиканцев на голосовании в Конгресс.

Jacquelyn Martin / AP

Стивен Миллер работал с Трампом больше 10 лет — за это время он активно боролся с мигрантами и прямо влиял на внешнюю политику США. Подробнее о новом главе администрации — в справке “Ъ FM”:

41-летний Стивен Миллер вырос в калифорнийском городе Санта-Моника и начал политическую карьеру в 2008-м, поступив на должность пресс-секретаря к конгрессвумен Мишель Бахман. Позже он перебрался в команду сенатора от Алабамы Джеффа Сешнса, где успел заработать репутацию консерватора и ярого противника иммиграции в США.

Миллер присоединился к команде Трампа в 2016 году в роли советника и спичрайтера. Он был одним из немногих в Белом доме, кто проработал весь первый срок Трампа. После выборов 2020-го политик основал правозащитную группу America First Legal, которая обвиняла крупные компании в дискриминации белых сотрудников.

Во время второго президентства Трампа Миллер стал заместителем главы администрации и советником по нацбезопасности. Как пишут СМИ, именно он ужесточил контроль над мигрантами в США, в том числе поручив ведомствам проводить до 3 тыс. арестов в день. Под его началом Служба иммиграции и таможенного контроля начала преследовать всех, кто незаконно находится в стране, а не только иностранцев с судимостью. Параллельно Миллер поддерживал отмену гражданства по праву почвы и оказывал давление на университеты по поводу зачисления иностранных студентов.

СМИ отмечают, что он играл ведущую роль в военных операциях США в Венесуэле. Кроме того, Миллер входит в небольшую группу администрации, которая обсуждает и согласовывает все исполнительные указы президента. В американской прессе Стивена Миллера уже прозвали «бульдогом Трампа» и человеком, который будет «крушить черепа».

Как пишет The Washington Post, его назначение вызвало беспокойство даже у некоторых сторонников президента. Они опасаются, что Миллер будет подталкивать главу США к еще более жестким решениям и усиливать конфронтацию внутри Белого дома. О чем говорит это назначение и чего можно ожидать от нового главы администрации, ответил американист Павел Дубравский:
«Во многих книгах, которые я читал, его описывали как “серого” бюрократа (“серого” — потому что он любит очень серые и коричневые костюмы), который умеет донести до Трампа ту или иную позицию. Например, история с рейдами, которые проводились против нелегальных мигрантов, а иногда и легальных мигрантов, — проводилась именно с его подачи. Термин “внутренние враги”, который Трамп неоднократно использовал на протяжении 2019-2020 годов, тоже придумал именно Миллер.

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Этого человека сохранят на посту либо для того, чтобы спустить на него всех псов, либо чтобы разделить ответственность. Сьюзан Уайлз будет заниматься партией для того, чтобы провести операцию “преемник” и выбрать нового кандидата или там поддержать основного кандидата Республиканской партии. А Миллер попробует провести какие-то реформы, которые еще Трамп не успел реализовать.
Конечно же, нынешние конгрессмены будут оглядываться на результаты выборов, понимая, что морального мандата у них уже по сути нет. Поэтому я думаю, что сейчас идет брожение внутри самой Республиканской партии и в самом Конгрессе. Я думаю, что часть сенаторов не собирается вовсе поддерживать повестку Трампа. И, возможно, Миллер будет как раз-таки тем человеком, который внутри партии будет давить на республиканцев, чтобы проводить повестку президента».
Накануне в эфире CBS News Дональд Трамп допустил еще несколько перестановок в правительстве. В 2026 году Белый дом покинули генеральный прокурор Пэм Бонди, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и министр труда Лори Чавес-Деример.
Егор Парфенов, Астон О'Салливан
Дональд Трамп
США. Политика и экономика
США

Авторы

  • Астон О'Салливан
    Астон О'Салливан
    редактор
  • Егор Парфенов
    ведущий редактор