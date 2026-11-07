Иран снял ограничения на дальность полета ракет

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что Тегеран намеренно ограничивал дальность ракет до 2 тыс. км, чтобы сохранить оборонительный характер вооружений и не представлять глобальной угрозы. Основу иранского ракетного арсенала составляют ракеты средней дальности, большинство из которых способны поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км. В марте появлялись сообщения об ударе Ирана по британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, расположенном более чем в 5 тыс. км от Тегерана. Иранские власти тогда не подтвердили эту информацию.