Иран снял ограничения на дальность полета ракет
Иран официально снял ограничения на дальность полета своих ракет. Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, передает «РИА Новости». Он подчеркнул, что новые возможности военные пока должны продемонстрировать на практике.
Решение связано с указанием верховного лидера Исламской Республики Иран Моджтабы Хаменеи от 31 октября. Господин Хаменеи распорядился военным давать действенный ответ на любые угрозы без географических ограничений. Это обозначает смену военной доктрины страны с оборонительной на наступательную.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что Тегеран намеренно ограничивал дальность ракет до 2 тыс. км, чтобы сохранить оборонительный характер вооружений и не представлять глобальной угрозы. Основу иранского ракетного арсенала составляют ракеты средней дальности, большинство из которых способны поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км. В марте появлялись сообщения об ударе Ирана по британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, расположенном более чем в 5 тыс. км от Тегерана. Иранские власти тогда не подтвердили эту информацию.