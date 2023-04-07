Израиль попридержал фронты

Полномасштабная война Израиля на два фронта, похоже, откладывается на неопределенный срок. Правительство Биньямина Нетаньяху ограничилось точечным ответом на ракетные удары со стороны Ливана и сектора Газа. Впрочем, кризис не миновал. В Израиле продолжаются теракты, а ситуация вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, с которой и началась последняя эскалация в регионе, остается напряженной. Вооруженный конфликт с участием сразу нескольких стран может вспыхнуть в любой момент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники полиции на месте стрельбы в Тель-Авиве, 7 апреля

Фото: Nir Elias, Reuters Сотрудники полиции на месте стрельбы в Тель-Авиве, 7 апреля

Фото: Nir Elias, Reuters

Израильские и ливанские власти не хотят войны — такое заявление сделала в пятницу утром Миссия миротворческих сил ООН в Южном Ливане (UNIFIL). Отмечалось, что глава миссии генерал-майор Арольдо Ласаро ведет переговоры с представителями обеих сторон. К этому моменту Израиль уже завершил серию атак по территории Ливана и сектора Газа. И там и там мишенью стали объекты инфраструктуры палестинского движения «Хамас». В ответ палестинские движения в секторе Газа выпустили по югу Израиля более 40 ракет.

Поводом для ударов Израиля стал обстрел в четверг израильского севера с территории Ливана — было запущено 34 ракеты, трое израильтян получили ранения. Первоначально предполагалось, что за этим стоит движение «Хезболла», которое контролирует юг Ливана. Как правило, там ничего не происходит без его ведома. Однако представители движения достаточно оперативно по разным каналам передали Израилю, что не имеют никакого отношения к произошедшему. Очень негативно на случившееся прореагировало и правительство Ливана, справедливо опасаясь израильского возмездия. Ливанские военные вместе с миротворцами ООН начали проверку территории. Между тем Израиль уже самостоятельно определил виновного, возложив ответственность на «Хамас», чьи бойцы есть в Ливане среди многочисленных палестинских беженцев, живущих в этой стране уже более полувека.

При этом израильские официальные лица и военные старательно избегали упоминания «Хезболлы», хотя мало кто верит, что это движение не было в курсе происходящего.

Тем более что именно в эти дни в Бейруте находился глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания, а «Хезболла» несколькими неделями ранее пыталась устроить теракт на севере Израиля. Со своей стороны, в последние недели Израиль активно наносил удары по военным объектам «Хезболлы» и других проиранских сил на территории Сирии, в том числе чтобы остановить производство ракет и дронов. В результате одной из таких атак погибли два иранских военных советника.

Однако ни «Хезболла», ни Израиль открыто ответственности за свои действия не брали, что позволяло избежать открытой войны. И менять это положение вещей никто не хотел. «Хезболле» хватает внутренних проблем в Ливане, где ей пока не удается продвинуть своего кандидата на пост президента. Кроме того, полномасштабную войну, которая привела бы к жертвам и разрушениям, многие ливанцы «Хезболле» не простили бы. У израильтян свой политический кризис и праздники. Кроме того, они знают, что у «Хезболлы» есть ракеты, способные нанести удар по центру страны.

Ракеты, выпущенные по Израилю накануне, были в основном кустарного производства.

Кроме того, в Израиле не хотели объединения в одном конфликте «Хамаса» и «Хезболлы», тем более что ситуация и без того напряженная.

Израиль с трудом справляется с волной терактов, при этом в очередной раз обострилась обстановка вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Это произошло в разгар священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского праздника Песах. Собственно, из-за мечети на этой неделе и началась эскалация. Возмущение палестинцев и в целом мусульманской общественности вызвала израильская полиция, которая пыталась разогнать верующих в мечети. Правоохранители утверждают: там собралась группа экстремистов, которая готовилась к беспорядкам. Но никакие объяснения не помогли. Кадры столкновений полиции с верующими разошлись по всем сетям.

Остроты добавляет тот факт, что в Песах некоторые группы евреев совершают восхождение на Храмовую гору, что каждый раз воспринимается арабами как покушение на святыню.

Заявлениям премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что статус-кво Храмовой горы будет сохранен, никто не верит, учитывая, что в его правительстве заседают крайне правые политики, известные своими радикальными взглядами. «Защита Аль-Аксы» — лозунг, который объединяет весь исламский мир. И этим пользуются радикальные палестинские движения, чтобы обострить ситуацию. В частности, под этим предлогом и была обстреляна территория Израиля.

На таком фоне премьер Нетаньяху совсем не хотел быть втянут в конфликт одновременно на всех фронтах. Тем не менее мнения среди израильских силовиков разделились. По информации израильского сайта Walla, начальник Генштаба Герци Халеви был сторонником ограниченного ответа на обстрелы израильской территории. В ходе совещаний в ночь на пятницу он подчеркнул: интерес Израиля в том, чтобы не допустить эскалации с «Хезболлой». Господин Халеви был уверен, что если Израиль ограничится только атакой по «Хамасу», то «Хезболла» останется в стороне от конфликта. Противоположную позицию занял глава службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа. Он считает, что «Хезболла» в любом случае отреагирует на атаку Израиля по Ливану. Поэтому, по его мнению, бить надо и по позициям ливанского движения. Кто прав в этом споре, неизвестно.

В пятницу после рассвета на всех фронтах наступило затишье, хотя в течение дня поступали сообщения об одиночных обстрелах со стороны сектора Газа. Кроме того, вечером израильская армия сбила беспилотник, пересекший границу со стороны Ливана. Успокаиваться никто не собирается. Израиль готовится к любым сценариям. Герци Халеви приказал объявить мобилизацию резервистов с упором на служивших в войсках противовоздушной обороны и наступательной авиации. Кроме того, приняты решения об усилении охраны дорог и населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Тем более что в пятницу там произошел очередной теракт — была обстреляна машина с израильтянами. Погибли две молодые девушки, их мать была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант посетили место теракта, где заявили, что «ответ террористам — лишь вопрос времени».

А ближе к ночи произошел еще один теракт. На набережной в Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу, после чего террорист вышел из машины и попытался застрелить прибывших на место полицейских. По предварительным данным, один человек погиб, шесть пострадали.

В Израиле есть разные мнения о том, насколько эффективно действует в нынешних условиях правительство Биньямина Нетаньяху.

Одни одобряют ограниченный ответ на обстрелы накануне, другие требуют жестких мер.

Так, к примеру, бывший глава военной разведки Амос Ядлин считает, что удары Израиля по объектам «Хамаса» были «взвешенным и точным ответом», который демонстрирует боеготовность страны, но при этом не подталкивает к эскалации. «Теперь мяч на стороне врага — "Хамаса", "Хезболлы" и Ирана. Поставят ли они точку в инциденте или предпочтут эскалацию?» — написал он в Twitter. В то же время один из известнейших израильских журналистов и специалистов по арабским вопросам Ави Иссахароф написал в колонке для сайта Ynet: «Не так строится сдерживание, так прокладывается следующая война». Он подчеркнул, что иранские власти и верхушка «Хезболлы» пока наблюдают за ситуацией и воспринимают действия израильского правительства как слабость. Однако оба эксперта сходятся в одном: у израильского правительства есть проблемы и ситуация может развиваться самым непредсказуемым образом.

Марианна Беленькая