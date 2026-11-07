Белоруссию не допустили на Чемпионат мира по хоккею

Отдельно IIHF прокомментировала ситуацию с российскими сборными. Организация заявила о несогласии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего допустить россиян к соревнованиям под ее эгидой в сезоне 2026/27. При этом федерация намерена выполнять предписания суда и оценить условия, необходимые для сохранения устойчивости турниров и финансовой стабильности организации. К обсуждению дальнейших шагов планируется привлечь национальные ассоциации, в том числе Федерацию хоккея России.