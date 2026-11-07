Белоруссию не допустили на Чемпионат мира по хоккею
IIHF не допустила сборные Белоруссии до участия в чемпионатах мира 2027 года
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) оставил в силе решение об отстранении мужской и молодежной сборных Белоруссии от чемпионатов мира 2027 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Несмотря на частичное удовлетворение апелляции Федерации хоккея Белоруссии дисциплинарным комитетом IIHF, оснований для немедленного возвращения команд на международные турниры найдено не было.
В федерации пояснили, что при принятии решения учитывались организационные условия проведения обоих соревнований. Среди факторов были структура турниров, календарь матчей, продажа билетов и подготовка инфраструктуры. В результате белорусские команды не включили в число участников чемпионатов мира предстоящего сезона.
Отдельно IIHF прокомментировала ситуацию с российскими сборными. Организация заявила о несогласии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего допустить россиян к соревнованиям под ее эгидой в сезоне 2026/27. При этом федерация намерена выполнять предписания суда и оценить условия, необходимые для сохранения устойчивости турниров и финансовой стабильности организации. К обсуждению дальнейших шагов планируется привлечь национальные ассоциации, в том числе Федерацию хоккея России.