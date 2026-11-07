В Новой Зеландии начался подсчет голосов на парламентских выборах
В Новой Зеландии завершилось голосование на всеобщих парламентских выборах. По предварительным данным, между двумя основными партиями — правящей и оппозиционной — идет практически равная борьба.
Согласно данным Избирательной комиссии, после подсчета 95,8% голосов правящая правоцентристская Национальная партия под руководством премьер-министра Кристофера Лаксона и оппозиционная Лейбористская партия во главе с Крисом Хипкинсом набирают чуть менее 30 процентов каждая. То есть 29,3% голосов (42 места в парламенте) и 29,2% (35 мест) соответственно.
Согласно предварительным прогнозам, правящая коалиция сохраняет минимальное большинство — всего один депутатский мандат. Официальные итоги выборов будут объявлены 27 ноября, после чего начнутся межпартийные коалиционные переговоры. Поменять расстановку политических сил могут так называемые специальные голоса, то есть бюллетени из-за рубежа. На предыдущих выборах их подсчет менял предварительные результаты в пользу левоцентристских партий, отмечает Reuters.
Как сообщает Reuters, среди главных проблем избирателей — стоимость жизни и инфляция. В сентябре безработица достигла 5,7% — максимального показателя в стране за 11 лет. По оценке агентства, избиратели разочарованы обеими партиями.