Песков: решения об эвакуации россиян из Судана пока нет

Российские дипломаты отслеживают ситуацию в Судане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что решения об эвакуации россиян из Судана пока не принимали.

«Наши на месте очень внимательно отслеживают ситуацию, находятся в постоянном контакте с Москвой, ведутся на постоянной основе круглосуточные взаимодействия и консультации. Рассматриваются самые разные возможности»,— рассказал представитель Кремля во время пресс-колла, не приведя подробностей.

В апреле в Судане началось вооруженное противостояние между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Причиной стала планируемая интеграция последних в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению. В ходе боев погибли более 400 человек. С полночи 24 апреля стороны договорились о перемирии на 72 часа. Десятки стран пытаются эвакуировать своих граждан.

Подробности — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Лаура Кеффер