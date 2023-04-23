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Коммерсантъ FM
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ВОЗ: Число погибших в результате столкновений в Судане возросло до 420

В результате столкновений армии Судана с Силами быстрого реагирования (спецназ) погибло 420 человек, включая 264 мирных жителя, ранения получили 3,7 тыс. человек. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые приводит телеканал Al-Hadath.

Вооруженное противостояние между регулярной армией и СБР началось на прошлой неделе. Его причиной стала планируемая интеграция последних в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению.

Почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, вывезены в российское посольство. Из Судана своих граждан вывезли Германия, Нидерланды, Францию, Швейцария и многие другие государства.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Судные дни Судана».

Лусине Баласян

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