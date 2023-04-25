Армия Судана и Силы быстрого реагирования договорились о 72-часовом перемирии

Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) при посредничестве США договорились о прекращении огня на 72 часа. Соглашение о перемирии вступило в силу в полночь 24 апреля (01:00 мск), сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

«В течение этого периода Соединенные Штаты призывают ВС Судана и СБР незамедлительно и в полной мере соблюдать режим прекращения огня. Чтобы поддержать долгосрочное прекращение боевых действий, США будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами и суданскими гражданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета по надзору за переговорами, заключением и реализацией постоянного прекращения боевых действий и гуманитарных договоренностей в Судане»,— говорится в заявлении Госдепа.

Вооруженное противостояние между регулярной армией и СБР началось на прошлой неделе. Его причиной стала планируемая интеграция последних в регулярную армию, что было условием соглашения о возвращении Судана к гражданскому правлению. По состоянию на 23 апреля, в результате боестолкновений в Судане погибло 420 человек, включая 264 мирных жителя, ранения получили 3,7 тыс. человек, следует из оценки ВОЗ.

Об эвакуации своих граждан из Судана объявили, в частности, Россия, Германия, Нидерланды, США, Франция и Швейцария. В российское посольство с просьбой об эвакуации обратилось около 140 человек. 23 апреля глава дипмиссии Андрей Черновол сообщил, что почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, вывезены в российское посольство.

Подробнее — в материале «Страх и риск в Судане».

Эрдни Кагалтынов