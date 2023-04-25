Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо улетел из Колумбии в США из-за угроз

Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо сообщил, что ему пришлось покинуть Колумбию из-за угроз. В стране он планировал посетить международную конференцию по Венесуэле 25 апреля, но колумбийские власти заявили, что на ней будут присутствовать только представители «приглашенных к диалогу стран».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gaby Oraa / Reuters Фото: Gaby Oraa / Reuters

«Из-за прямых угроз моей семье и дочерям режимом Мадуро, которые распространились и в Колумбии, я улетаю... Пока мы не добьемся свободных выборов в Венесуэле, мы будем продолжать бороться»,— написал господин Гуайдо в Twitter. Он добавил, что летит в США.

В январе 2019 года на фоне массовых протестов господин Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В августе того же года он объявил о создании своего правительства. Его поддержали США и большинство стран Европы.

В конце 2022 года оппозиционная ассамблея Венесуэлы утвердила ликвидацию временного правительства под руководством Хуана Гуайдо. В апреле стало известно, что оппозиция потеряла доступ к заблокированным счетам Венесуэлы в США.

О ситуации в Венесуэле читайте в материале «Ъ» «Ни санкции их не берут, ни протесты».

Лаура Кеффер