Гуайдо объявил о создании собственного правительства в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил, что создал собственное правительство. С таким заявлением он выступил в Национальной ассамблее, говорится в Twitter господина Гуйадо. Членов нового правительства лидер оппозиции называет «президентскими уполномоченными».

В качестве президентского уполномоченного по иностранным делам был выбран Хулио Борхес, по экономическому развитию — Алехандро Пас, по правам человека и помощи жертвам — Умберто Прадос.

Ранее господин Гуайдо объявил о намерении усилить давление на правительство действующего президента страны Николаса Мадуро. Оппозиция рассчитывает добиться отставки главы государства. По словам Хуана Гуйадо, уличные антиправительственные протесты продолжатся.

В январе Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным Николаса Мадуро.

Вашингтон ввел против Венесуэлы санкции, под которые подпали ее нефтяная госкомпания PDVSA Центробанк. Как выяснили СМИ, США и венесуэльские чиновники ведут тайные переговоры о смене власти в стране.

Подробнее об американских санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».