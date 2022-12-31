Оппозиция Венесуэлы ликвидировала временное правительство Гуайдо

Депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы утвердили ликвидацию временного правительства под руководством Хуана Гуайдо, сообщает газета El Nacional. Это решение поддержали 72 члена ассамблеи из 104, против выступили 29. Заседание, на котором принимали решение, продлилось более четырех часов. Депутаты выразили сожаление, что не удалось выработать единую позицию по этому вопросу.

На фоне протестов в январе 2019 года господин Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. В августе того же года он объявил о создании собственного правительства. Его поддержали США и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро. Венесуэла была в числе немногих стран, поддержавших военную операцию России на Украине.

О ситуации в Венесуэле читайте в материале «Ъ» «США проявили редкое человеколюбие».

Лаура Кеффер