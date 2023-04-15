Ни санкции их не берут, ни протесты

Десять лет назад, 14 апреля 2013 года, бывший водитель автобуса без высшего образования Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле. Тем самым он подхватил знамя, которое упало из рук скончавшегося незадолго до этого лидера Боливарианской революции Уго Чавеса. С тех пор венесуэльцам пришлось пережить немало трудностей: жесточайший экономический кризис, рекордную инфляцию, нехватку товаров первой необходимости, разгул преступности и много чего еще. Власти за эти десять лет сталкивались и с многотысячными протестами, и с проигрышем на парламентских и местных выборах, и с беспрецедентным давлением извне. Но Боливарианской революции все нипочем. «Ъ» попытался понять, благодаря чему Николас Мадуро остается у руля и, более того, чувствует себя увереннее, чем год назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Николас Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Оглавление:

Мадуризм десятилетней выдержки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николас Мадуро (слева) называет себя «сыном Чавеса» и признает: он никогда и помыслить не мог о том, что лидер Боливарианской революции выберет его своим преемником

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters Николас Мадуро (слева) называет себя «сыном Чавеса» и признает: он никогда и помыслить не мог о том, что лидер Боливарианской революции выберет его своим преемником

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Смерть Уго Чавеса 5 марта 2013 года, как думали многие, должна была стать началом конца Боливарианской революции —идеологии, опирающейся на принципы социализма и идеи Симона Боливара, лидера борьбы за независимость испанских колоний в Америке. Режим был максимально персоналистским: казалось, «есть Чавес — есть Венесуэла, нет Чавеса — нет Венесуэлы» (во всяком случае, в том виде, в каком она существует с 1999 года).

Немало венесуэльцев при команданте Чавесе верило, что светлое будущее не за горами. При этом речь не шла о каких-то далеких временах, как в случае с программой КПСС 1961 года и «коммунизмом к 1980-му». По замыслу лидера Боливарианской революции, переход к полноценному социализму в стране должен был быть завершен к 2019 году.

Понимая, что болезнь — рак — может победить, Уго Чавес попытался сделать все возможное для того, чтобы с этого пути страна не свернула. Еще в декабре 2012 года он призвал сограждан доверять Николасу Мадуро (на тот момент — вице-президенту): «По моему твердому, абсолютному и полному, как луна, убеждению, именно за него вы должны будете проголосовать на новых выборах, если вдруг произойдет что-то, что не позволит мне исполнять свои обязанности».

В итоге голосование состоялось 14 апреля 2013 года, и Николас Мадуро в упорной борьбе одержал победу: он опередил лидера оппозиции Энрике Каприлеса всего на 1,49% (что не могло не спровоцировать разговоры о «подкрутке» результатов).

Новому президенту сразу же пришлось нелегко. Экономическое положение Венесуэлы начало ухудшаться, что было связано в первую очередь с падением мировых цен на основной экспортный товар республики — нефть.

Резкий рост инфляции, повышение стоимости потребительских товаров, а также их острый дефицит, начавшийся разгул преступности… И в результате в феврале 2014 года в стране начались многотысячные акции протеста, сопровождавшиеся жесткими столкновениями с полицией.

Позиции Николаса Мадуро серьезно зашатались, а в декабре 2015 года Боливарианский эксперимент оказался на грани полного провала. Оппозиция получила большинство мест в Национальной ассамблее (парламент страны) и стала продвигать идею референдума об отставке президента Мадуро. И это на фоне усиления всех прежних проблем, к которым к тому же добавился жесточайший энергетический кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография С приходом Николаса Мадуро во власть уличные протесты стали значительно более многолюдными и ожесточенными Фото: Ariana Cubillos / AP С приходом Николаса Мадуро во власть уличные протесты стали значительно более многолюдными и ожесточенными Фото: Ariana Cubillos / AP С приходом Николаса Мадуро во власть уличные протесты стали значительно более многолюдными и ожесточенными Фото: Fernando Llano / AP С приходом Николаса Мадуро во власть уличные протесты стали значительно более многолюдными и ожесточенными Фото: Ariana Cubillos / AP С приходом Николаса Мадуро во власть уличные протесты стали значительно более многолюдными и ожесточенными Фото: Ariana Cubillos / AP Следующая фотография 1 / 5 С приходом Николаса Мадуро во власть уличные протесты стали значительно более многолюдными и ожесточенными Фото: Ariana Cubillos / AP С приходом Николаса Мадуро во власть уличные протесты стали значительно более многолюдными и ожесточенными Фото: Ariana Cubillos / AP С приходом Николаса Мадуро во власть уличные протесты стали значительно более многолюдными и ожесточенными Фото: Fernando Llano / AP С приходом Николаса Мадуро во власть уличные протесты стали значительно более многолюдными и ожесточенными Фото: Ariana Cubillos / AP С приходом Николаса Мадуро во власть уличные протесты стали значительно более многолюдными и ожесточенными Фото: Ariana Cubillos / AP

С марта 2017 года начался новый этап — двоевластия. Верховный суд объявил, что лишает депутатов Национальной ассамблеи неприкосновенности и принимает на себя функции парламента. Депутатов, конечно, такой расклад не устроил. Они создали специальную комиссию по замене судей Верховного суда. И вновь в стране начались беспорядки, в которых не обходилось и без жертв.

К маю Николас Мадуро придумал схему укрепления своей власти при одновременном успокоении общественности: он анонсировал создание Конституционной ассамблеи, целью которой должна была стать подготовка нового основного закона страны. По замыслу властей, выборы в ассамблею должны были примирить конфликтующие стороны, однако в результате вышло наоборот.

Оппозиция проигнорировала голосование, большинство стран Латинской Америки отказались признавать его результаты. Президента Мадуро это не смутило: совсем скоро ассамблея наделила себя полномочиями парламента, включая и принятие законов.

20 мая 2018 года Николас Мадуро благополучно переизбрался, набрав 67,84% голосов. В этот раз объединенная оппозиция в лице коалиции «Круглый стол демократического единства» (MUD) сочла бессмысленным свое участие в выборах, призвав к бойкоту всех своих сторонников. «Мы не выбрали кандидата в президенты, так как многие находятся в заключении, под домашним арестом или были вынуждены бежать за рубеж. Воскресные события — это фарс, симулякр, по итогам которого Николас Мадуро сам себя провозгласит президентом»,— безапелляционно заявлял накануне дня голосования в интервью «Ъ» Хуан Гуайдо, на тот момент глава фракции MUD в контролируемом оппозицией парламенте. Он предсказывал, что после выборов «у Венесуэлы будет очень сложный период»: «Власти будут еще больше грабить народ. И это будет сопровождаться непризнанием Николаса Мадуро и так называемой Конституционной ассамблеи большей частью демократического мира».

По крайней мере насчет последнего тезиса Хуан Гуайдо был прав: страны Запада победу Николаса Мадуро не признали. В январе 2019 года господин Гуайдо, будучи спикером парламента, пошел ва-банк, объявив себя и. о. президента. Обоснование — статья Конституции, согласно которой в случае невозможности исполнения президентом своих обязанностей (по состоянию здоровья или в случае признания недееспособным депутатами парламента) власть переходит к главе Национальной ассамблеи. Полномочия политика тут же признал президент США Дональд Трамп, а за ним в общей сложности более 50 государств.

При этом Вашингтон ввел санкции, подразумевавшие, в частности, полное прекращение поставок нефти в США. Это стало серьезным ударом по ключевой для Каракаса отрасли, особенно учитывая то, что Вашингтон грозил вторичными санкциями всем тем странам и компаниям, кто не отказался бы от дальнейшего сотрудничества с Каракасом в этой сфере.

Россия, Китай, Куба, Мексика, Иран, ЮАР и ряд других стран тем временем продолжили признавать главой государства Николаса Мадуро и с разной степенью жесткости критиковать США за их политику на венесуэльском направлении.

Между тем получившая признание оппозиция времени не теряла. Было создано временное правительство, а в признавших лидерство господина Гуайдо странах быстро открылись посольства. Дипломаты «прекрасной Венесуэлы будущего» были аккредитованы и при международных организациях. Одной из ключевых их задач было получение права распоряжаться заблокированными активами Боливарианского правительства. Движение к цели происходило с переменным успехом. Но вот чего точно не удавалось достичь, так это изменения ситуации в самой Венесуэле: Николас Мадуро не только не упустил власть, но и постепенно ее укрепил. В декабре 2022 года проект «Хуан Гуайдо — президент» был закрыт: парламент (тот, который по-прежнему контролируется оппозицией) проголосовал за роспуск временного правительства. 5 января 2023 года прекратило свою работу посольство Венесуэлы в США, контролировавшееся сторонниками господина Гуайдо.

Политические успехи чавистов особенно удивительны, если учесть экономические проблемы, которые нарастали с каждым годом. Как утверждается в ежегодных отчетах ОПЕК, ВВП в текущих рыночных ценах снизился с $331,5 млрд в 2012 году до $46,5 млрд в 2021-м. Гиперинфляция в рекордный 2018 год достигала 130 060% (по оценкам Центробанка Венесуэлы), 1 370 000% (так посчитал Международный валютный фонд) или вообще 1 698 844% (а это оценки венесуэльской оппозиции).

Уровень бедности, как следовало из общенационального опроса ENCOVI, достиг к 2021 году 94,5% (речь шла о самоощущении респондентов). Госслужащие, как отмечало агентство Reuters, зарабатывали по $14 в месяц. Три четверти венесуэльцев жили меньше чем на $1,9 в день. Минимальная зарплата — 130 боливаров (меньше $6) в месяц.

«Мы наблюдаем общее обнищание населения; ликвидацию демократии, которую защищал Чавес; подавление рабочего класса и его законных протестов; уничтожение вооруженных сил; разрушение экономики из-за кумовства и коррупции под ложным нарративом об "эмбарго со стороны гринго"»,— не скрывает своего возмущения немецкий социолог Хайнц Дитрих, который много лет был одним из главных идеологов «социализма XXI века», учителем и советником Уго Чавеса.

Так или иначе, Боливарианская революция продолжается, и сегодня Николас Мадуро чувствует себя вполне уверенно. «Ъ» попытался понять, какие факторы позволили ему удержать власть, устранив все угрозы и задвинув на второй план все проблемы. Во всяком случае, на текущий момент.

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1. Наследие Чавеса

Этот фактор сыграл ключевую роль на выборах-2013. Корреспондент «Ъ», общавшийся с жителями Каракаса на выходе из избирательных участков, не раз слышал такую фразу: «Я голосовал за Чавеса» (скончавшегося, напомним, за месяц до этого).

Многие венесуэльцы, особенно представители бедных слоев населения, высоко оценили итоги правления лидера Боливарианской революции.

В 1999 году ВВП в текущих рыночных ценах составил $97,2 млрд, а по итогам 2012-го достиг $331,4 млрд (данные из ежегодных отчетов ОПЕК). Экспорт вырос с $20,9 млрд до $97,9 млрд. Уровень безработицы упал с 14,5% до 8%.

Сам Николас Мадуро в каждом своем выступлении вспоминал (причем по много раз) своего наставника. «Я не Чавес, если судить строго об уме, харизме, исторической силе… Я сын Чавеса, так я себя ощущаю. Причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»,— говорил, в частности, он. И даже в победной речи 2013 года, едва поднявшись на сцену, сразу же заявил: «Миссия выполнена, команданте Чавес! Ты оставил после себя сына, и твой сын теперь президент Венесуэлы».

Неудивительно, что до сих пор Уго Чавес не растерял популярность в стране. Согласно последним опросам, позитивно его оценивают 56% венесуэльцев, в то время как нынешнего президента Мадуро — лишь 22%.

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2. Поддержка бедных слоев населения

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К «документу отечества» многие венесуэльцы поначалу отнеслись с опаской, но потом все-таки стали обзаводиться этими карточками: иначе получить доступ ко многим благам было невозможно

Фото: RONALDO SCHEMIDT / AFP К «документу отечества» многие венесуэльцы поначалу отнеслись с опаской, но потом все-таки стали обзаводиться этими карточками: иначе получить доступ ко многим благам было невозможно

Фото: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Несмотря на падение цен на нефть, Николас Мадуро попытался по максимуму сохранить социальный курс своего предшественника, направленный на поддержку беднейших слоев населения. «Цель нашей социальной революции — доведение до нуля уровня бедности и нищеты в Венесуэле»,— говорил он на церемонии инаугурации в 2013 году.

При Уго Чавесе власти тратили немалые деньги на социальные программы (в частности, в сферах образования, медицины и строительства жилья). В 2013 году действовало 34 такие миссии, и Николас Мадуро большинство из этих проектов постарался сохранить.

Между тем распределение социальных благ стало более структурированным и точечным, чем в первые годы Боливарианской революции.

С 2017 года помощь от государства получают лишь обладатели специального идентификационного «документа отечества» (carnet de patria) — именно этим людям оказывают поддержку местные комитеты по обеспечению продуктами.

Многие жители страны, не поддерживающие политику Николаса Мадуро, изначально отказывались получать социальные карты, опасаясь усиления контроля за ними. Они обращали внимание, например, на то, что в ходе губернаторских выборов 2017 года участие в голосовании фиксировалось и при помощи этого документа. Впрочем, осознавая, что без «документа отечества» жить сложнее, люди свое мнение начали постепенно менять.

«Чем больше голода, тем больше отчаяния. И тот, кто контролирует продовольствие, контролирует голодных. Мадуро удалось превратить голод в стране не в недостаток правительства, а в электоральную силу»,— комментировал сложившуюся систему один из лидеров MUD Хесус Торреальба. За десять лет правления президента Мадуро переломить ситуацию венесуэльской оппозиции так и не удалось.

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3. Единство среди военных

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мятежный офицер Оскар Перес попытался бросить вызов чавистам, но нужной поддержки сослуживцев так и не получил

Фото: HO / ANONYMOUS VENEZUELA / AFP Мятежный офицер Оскар Перес попытался бросить вызов чавистам, но нужной поддержки сослуживцев так и не получил

Фото: HO / ANONYMOUS VENEZUELA / AFP

Для всех авторитарных режимов поддержка военных — ключевой фактор стабильности. И Венесуэла тут не исключение. Уго Чавес — выходец именно из этой среды. В 1992 году, будучи подполковником, он организовал попытку путча, но она оказалась неудачной: бунтовщика поддержали менее 10% представителей вооруженных сил. А придя к власти в 1999 году, команданте Чавес тотчас же стал тянуть во власть соратников из числа военных.

В 2002 году часть военных поддержала путчистов, которые были недовольны ситуацией в стране. 11 апреля подразделения вооруженных сил окружили президентский дворец Мирафлорес, Чавесу предложили два варианта: уехать в изгнание на Кубу или остаться в Венесуэле и отвечать перед судом за происшедшие накануне убийства демонстрантов, которые выступали за демократические преобразования. В итоге, однако, попытка не удалась: уже 13 апреля сторонники Чавеса окружили президентский дворец, а верная лидеру Боливарианской революции охрана захватила резиденцию. Большинство военных заговорщиков не поддержали, и путч провалился.

Подобные расклады сохранились и при Николасе Мадуро. В июне 2017 года мятежный офицер Оскар Перес заявил о начале борьбы с режимом Николаса Мадуро, вместе с сообщниками угнал полицейский вертолет, после чего забросал гранатами и обстрелял здания МВД и Верховного суда. Спустя полгода мятежники организовали налет на армейскую казарму в штате Миранда, захватив военный объект. А еще спустя месяц Оскар Перес был убит. В апреле 2019 года Хуан Гуайдо призвал военных положить конец «узурпации власти», записав видео в окружении военных на столичной базе ВВС «Ла-Карлота». Власти объявили о попытке госпереворота и начале ими операции по «обезвреживанию военнослужащих-предателей». Эта операция завершилась успешно. В общем, как и в случае с Уго Чавесом, критической массы недовольства так и не набралось.

Еще Уго Чавес распределил власть внутри вооруженных сил таким образом, чтобы ни одному генералу не пришло в голову организовать государственный переворот, как это сделал он сам в 1998 году.

Так, глава Минобороны Владимир Падрино Лопес, самый могущественный из венесуэльских военных, не может мобилизовать войска без согласия главы оперативного стратегического командования адмирала Ремихио Себальоса. Эта структура, которая ответственна за развертывание войск, подчиняется непосредственно верховному главнокомандующему.

Отличительная особенность Венесуэлы — рекордно высокое соотношение числа офицеров к рядовым военным, а также их интеграция во все органы власти при практически полном отсутствии внешнего контроля за ними. Последний пример — назначение в середине февраля вице-адмирала Селсу Баутисты министром пенитенциарной службы (хотя у него нет никакого опыта в области управления тюрьмами). Военные занимают 13 министерских постов (больше — 14 — было только в 2017 году).

То же самое касается и контроля над и стратегическими отраслями экономики: выходцы из военной среды нередко открывают компании, которые быстро становятся лидерами в своих отраслях и раз за разом выигрывают государственные тендеры. Так что в приходе к власти оппозиции они не заинтересованы.

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4. Силовое подавление протестов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Редкие массовые протесты при Николасе Мадуро обходились без жертв и пострадавших Фото: Carlos Garcia Rawlins / File Photo / Reuters Редкие массовые протесты при Николасе Мадуро обходились без жертв и пострадавших Фото: Fernando Llano / AP Редкие массовые протесты при Николасе Мадуро обходились без жертв и пострадавших Фото: Carlos Garcia Rawlins / File Photo / Reuters Редкие массовые протесты при Николасе Мадуро обходились без жертв и пострадавших Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Редкие массовые протесты при Николасе Мадуро обходились без жертв и пострадавших Фото: Carlos Garcia Rawlins / File Photo / Reuters Редкие массовые протесты при Николасе Мадуро обходились без жертв и пострадавших Фото: Fernando Llano / AP Редкие массовые протесты при Николасе Мадуро обходились без жертв и пострадавших Фото: Carlos Garcia Rawlins / File Photo / Reuters Редкие массовые протесты при Николасе Мадуро обходились без жертв и пострадавших Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Преданность силовиков наглядно проявляется в ходе массовых протестов, которые за десять лет правления Николаса Мадуро не раз охватывали Каракас и многие другие города страны. Погибли в них в общей сложности не менее 276 человек, а пострадали более 18 тыс.

Власти утверждают, что действовали строго в рамках законодательства и делали все необходимое для восстановления порядка. Между тем правозащитные организации не раз критиковали действия венесуэльских полицейских, сотрудников нацгвардии и членов проправительственных отрядов «колективос». Так, в 2017 году Управление верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад, в котором описало многочисленные случаи чрезмерного применения силы, нарушения прав на жизнь, физическую неприкосновенность и свободу мирных собраний, произвольного помещения под стражу. Например, описывалась такая практика: силовики на мотоциклах (в каждой группе примерно по 20 штук) преследовали и атаковали демонстрантов, которые на самом деле и не собирались оказывать сопротивление. Один полицейский был за рулем, второй — сзади со спецсредствами для разгона демонстраций. Кроме того, отмечалось, что оружие несмертельного действия, предназначенное для разгона толпы, применялось со смертельными последствиями — например, «силы безопасности бросали гранаты со слезоточивым газом в демонстрантов с близкого расстояния». Также поступали жалобы на отсутствие медикаментов для лечения ран и притеснения медперсонала как во время демонстраций, так и в больницах.

К 2023 году проблемы не исчезли. В марте верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк рассказал о преследовании и убийствах неизвестными венесуэльских фермеров, которые протестовали в защиту своего права на землю.

В таких условиях удивительно, что протесты не затухали столько месяцев. И очевидно, что выходить на улицы были готовы не все из тех, кто нынешней ситуацией недоволен.

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5. Массовая эмиграция

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На протяжении последних десяти лет из Венесуэлы бежали самые активные, молодые и образованные

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters На протяжении последних десяти лет из Венесуэлы бежали самые активные, молодые и образованные

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Власти Венесуэлы сразу поняли, что бессмысленно и опасно держать всех несогласных внутри страны, тем самым повышая уровень давления в котле. В результате за десятилетие более 7,2 млн венесуэльцев, по данным ООН, покинули страну. И это крупнейший миграционный кризис за всю историю Южной Америки.

Многочисленные исследования показывают, что люди, покинувшие Венесуэлу за годы чавизма,— это в значительной степени высококвалифицированные профессионалы. Так, в одном из исследований 2014 года утверждалось: у 90% бежавших от чавизма есть высшее образование, из них 40% — магистры, а 12% окончили аспирантуру. Эти люди — представители наиболее активной (как с экономической, так и с политической точки зрения) части населения.

При Николасе Мадуро, когда экономический кризис становился все серьезнее, демографический состав уехавших изменился: стало больше представителей среднего и ниже среднего класса. В любом случае к сторонникам правящего режима отнести их никак было нельзя.

Таким образом, внутри страны процентное соотношение чавистов (помимо прочего считающих эмигрантов чуть ли не нацпредателями) повысилось.

При этом в публичных выступлениях представители властей пытались доказать, что все сведения о миграционном кризисе — это большое преувеличение. Так, президент Мадуро называл пропагандой доклады правозащитников о венесуэльских эмигрантах и отмечал: уехавшие сейчас сожалеют о принятом решении, так как им теперь приходится «чистить туалеты в Майами». А первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, один из самых влиятельных людей в стране Диосдадо Кабельо называл миграционный кризис частью конспирированного Вашингтоном плана по свержению законно избранных властей.

В 2018 году власти запустили программу «Назад на родину». Желающим вернуться покупали билеты за государственный счет. Но успеха эта инициатива не имела: немногие согласились вернуться до падения режима чавистов.

Роль диаспоры становится особенно важной на фоне приближения президентских выборов-2024. Один из лидеров оппозиции, Энрике Каприлес, недавно пообещал бороться за то, чтобы у всех венесуэльских мигрантов была возможность проголосовать в тех странах, где они живут. По словам господина Каприлеса, необходимо добиваться от властей открытия избирательных участков в консульствах разных стран.

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6. Контроль над выборами

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед каждыми выборами власти Боливарианской республики рассказывали о том, что их электоральная система — одна из самых совершенных в мире

Фото: Ariana Cubillos / AP Перед каждыми выборами власти Боливарианской республики рассказывали о том, что их электоральная система — одна из самых совершенных в мире

Фото: Ariana Cubillos / AP

Оппозиция признает, что чавизм популярен среди определенных слоев общества. Но при этом утверждает, что без подтасовок не обходятся ни одни из последних выборов. Разговоры об этом велись еще в 2013 году (когда, напомним, Энрике Каприлес уступил Николасу Мадуро 1,49%). Команда господина Каприлеса зафиксировала более 3,5 тыс. нарушений и потребовала пересчета всех 100% бюллетеней. Требование выполнено не было, и в стране начались массовые протесты. Но на решение Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы они никак не повлияли. После этого алгоритм повторялся неоднократно: выборы — непризнание итогов оппозицией и ее соратниками за рубежом из-за «многочисленных нарушений» — отсутствие позитивной реакции со стороны властей.

Власти Венесуэлы утверждают, что избирательная система в стране — одна из лучших в мире. Например, перед выборами-2018 в НИС подробно разъясняли принципы действия и защиты автоматической системы для голосования, а также различные методы исключения возможности махинаций. В частности, чиновники рассказывали, что в день выборов проводится аудиторская проверка результатов, выборка составляет 54% машин для голосования, в ней участвуют члены избирательной комиссии, а за процедурой могут следить все желающие. При этом в одной из презентаций отмечалось: «Имеется множество разнообразных мифов, и практически о каждой фазе выборного процесса выдвигаются бредовые гипотезы, утверждающие, что венесуэльская избирательная система и, следовательно, результаты ее работы не являются легитимными». Виноваты в этом, как отмечали в НИС, «международные средства массовой информации», а также местная оппозиция.

В любом случае претензии оппозиционеров никогда не ограничивались одним лишь происходящим в день голосования. Речь всегда шла и о недопуске кандидатов к избирательным гонкам по разным причинам, и о неравных условиях в ходе кампаний, и о подкупе избирателей (например, при помощи продуктовых наборов).

С тем, что у Николаса Мадуро всегда было больше возможностей для агитации, чем у оппозиции, поспорить было уже труднее. Но и на тезис об отсутствии равенства у сторонников властей всегда находился ответ. «С электоральной точки зрения все правильно: все участники вели предвыборные мероприятия, от всех из них на участках были наблюдатели. С политической точки зрения равенства нет: все сторонники революции объединены вокруг Николаса Мадуро, а оппозиция разделена между несколькими кандидатами и сторонниками бойкота. Но кризис оппозиции — это никак не юридическая проблема. И не вина правительства Мадуро»,— говорил «Ъ», в частности, венесуэльский эксперт по конституционному праву Хесус Сильва.

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7. Успехи пропаганды

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николас Мадуро освоил многие приемы, которые для завоевания народной любви использовал в время Уго Чавес

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters Николас Мадуро освоил многие приемы, которые для завоевания народной любви использовал в время Уго Чавес

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Николас Мадуро сразу же перенял методы своего политического наставника — мастера публичных выступлений, который мог говорить перед восторженной аудиторией часами. С 1999 года лидер Боливарианской революции вел собственную телерадиопрограмму «Алло, президент». Всего Уго Чавес провел в эфире 378 телемарафонов длительностью 1656 часов и 44 минуты. Его преемник в 2014 году стал ведущим телепередачи «В контакте с Мадуро» (выходила в эфир до 2017 года). Впрочем, и без этой передачи у нынешнего президента есть немало возможностей для публичных выступлений. В том же 2017-м он провел в эфире 250 часов.

В ноябре 2020 года Николас Мадуро сделал вообще уникальный для главы государства шаг, который привлек невиданное внимание: продиктовал в эфире свой номер телефона и призвал добавлять его в чаты Telegram и WhatsApp. Таким образом Николас Мадуро заявил, что планирует «бороться за правду». Вскоре президент опубликовал видео, демонстрирующее вал сообщений, которые посыпались на его мобильный телефон. Впрочем, затем не было новостей о том, что господин Мадуро вступал с кем-то в активную переписку.

В целом венесуэльскому лидеру не чужды новые медиа. Его странички ведутся во всех основных соцсетях. При этом в 2022 году в Венесуэле была запущена собственная соцсеть Ven App, дающая возможность создавать тематические каналы, общаться с друзьями, покупать вещи, проходить онлайн-курсы, пользоваться мультимедийной библиотекой и так далее. Есть и общественно полезная функция — доводить до сведения госорганов информацию о повседневных проблемах и недоработках. Независимые эксперты, впрочем, предупреждают, что приложение собирает пользовательские данные, которые могут затем быть использованы властями для усиления контроля за населением.

На службу себе чависты поставили и искусственный интеллект. В феврале 2023 года выяснилось, что в YouTube активно распространялись новостные выпуски с позитивными для Венесуэлы новостями, например о туристическом буме в республике и о том, что заявления о повсеместной нищете там преувеличены.

Эти видео набирали сотни тысяч просмотров, ими делились и оставляли под ними комментарии (далеко не всегда бескорыстно). Правда, в итоге выяснилось, что новостные выпуски были фальшивкой, как и ведущие новостей, которые оказались сгенерированными искусственным интеллектом аватарами.

Для их создания были использованы технологии, разработанные лондонской компанией Synthesia.

Как отмечала газета Financial Times, в Венесуэле распространение фейковых новостных видео особенно продуктивно, так как экономические проблемы и давление властей привели к практически полному исчезновению независимых традиционных массмедиа. Доступа к альтернативным источникам информации у простых венесуэльцев, не обученных медиаграмотности, практически нет — например, только в период с 2013 по 2018 год в стране была закрыта 41 газета. «Венесуэла — информационная пустыня, в которой любая дезинформация будет процветать»,— отмечал в этой связи глава организации Cazadores de Fake News («Охотники за фейковыми новостями») Адриан Гонсалес.

Битва за умы и сердца ведется не только среди молодежи, активно пользующейся соцсетями, но и среди детей. Широкую популярность в стране получил супергерой Super bigote (Суперусы) — гордый обладатель железного кулака, подозрительно напоминающий Николаса Мадуро. Комиксы, мультфильмы, куклы — все работает на главную идею. Есть что предложить и девочкам — супергерой Super Cilita, списанная с супруги президента Силии Флорес. В роли главного злодея саги — 45-й президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венесуэльским детям государственная пропаганда предложила отечественного героя Super bigote (Суперусы), до боли напоминающего президента Мадуро

Фото: Miguel ZAMBRANO / AFP Венесуэльским детям государственная пропаганда предложила отечественного героя Super bigote (Суперусы), до боли напоминающего президента Мадуро

Фото: Miguel ZAMBRANO / AFP

Наконец, активно ведется уличная агитация. При Уго Чавесе его изображения заполонили улицы — стены и билборды. После избрания Николаса Мадуро столь же популярными стали граффити и фотографии с его изображением. Часто на одном рисунке изображались трое: Уго Чавес, Николас Мадуро и между ними — Симон Боливар. Еще один традиционный сюжет — победа венесуэльского народа над карикатурными злобными и коварными янки. Впрочем, похоже, что влияние такой агитации на умы населения за последние годы несколько снизилось. По словам очевидцев, патриотические плакаты на улицах в последние год-два все чаще заменяются вполне себе капиталистической рекламой.

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8. Наступление на гражданское общество

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С каждым годом пространства для политической, гражданской и общественной жизни в Венесуэле становилось все меньше

Фото: Federico PARRA / AFP С каждым годом пространства для политической, гражданской и общественной жизни в Венесуэле становилось все меньше

Фото: Federico PARRA / AFP

Власти Венесуэлы пытаются контролировать деятельность не только СМИ, но и НКО. И это им вполне удается. Так, по данным одной из таких организаций, Acceso a la Justicia («Доступ к правосудию»), в стране действует не менее 12 законов и постановлений, которые ограничивают деятельность независимых некоммерческих структур.

В основе всего — принятое еще в 2010 году Верховным судом постановление, что получение иностранного финансирования при определенных условиях может расцениваться как госизмена. Эта норма активно используется на практике. Так, в 2021 году директор венесуэльской НКО Fundaredes (специализируется на мониторинге ситуации в приграничных штатах Венесуэлы) Хавьер Тарасона был задержан по обвинениям в терроризме, предательстве родины и возбуждении ненависти. И до сих пор он содержится под стражей.

Сейчас власти анализируют деятельность более 60 НКО (из примерно 300–500, работающих в стране) на предмет соблюдения законодательных норм. Среди них, например, правозащитная организация Provea, которая в свое время отстаивала трудовые права молодого Николаса Мадуро (когда он был водителем автобуса в Каракасе).

И похоже, что дальше деятельность таких организаций будет затрудняться все больше и больше. В конце января в Национальном собрании Венесуэлы был принят (в первом из двух чтений) законопроект о регулировании деятельности и финансирования неправительственных и связанных с ними организаций.

Эксперты считают, что он может задушить остатки гражданского общества в Венесуэле. Законопроект запрещает НПО заниматься «политической деятельностью» или работой, которая может «угрожать национальной стабильности и институциям республики».

Такие формулировки оставляют широкое поле для трактовок. Провинившиеся НКО будут закрывать, а их сотрудникам будет грозить наказание вплоть до тюремного.

Между тем вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо утверждает, что закон необходим, так как НКО — это «инструменты империализма», которые «плетут заговоры против венесуэльцев».

В конце января найти хоть какие-то точки соприкосновения между властями и гражданскими активистами Венесуэлы попытался верховный комиссар ООН по права человека Фолькер Тюрк. Он посетил Каракас, где по итогам встреч и переговоров заявил: общество в Венесуэле «фрагментировано и разделено», при этом у людей есть потребность «наводить мосты с целью преодоления этих разногласий». Он рассказал, что попытался донести до представителей руководства Боливарианской республики мысль о необходимости «прислушиваться к организациям гражданского общества и конструктивно вовлекать их в диалог». Услышали ли господина Тюрка его собеседники в высших эшелонах власти — большой вопрос.

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9. Ошибки оппозиции

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хуан Гуайдо получил невиданную поддержку международного сообщества, но развить успех так и не смог

Фото: Gaby Oraa / Reuters Хуан Гуайдо получил невиданную поддержку международного сообщества, но развить успех так и не смог

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Выживаемость режима Николаса Мадуро — это помимо прочего еще и следствие просчетов со стороны оппозиции. В 2019 году Хуан Гуайдо получил невиданную поддержку международного сообщества, его соратники распоряжались венесуэльской дипсобственностью в США и деньгами из Центробанка Венесуэлы — но четкий план того, как получить в свои руки реальную власть, так и не выработали.

До этого, в 2015 году, противники властей переоценили свои силы после триумфа на парламентских выборах: они тогда взяли под контроль главный законодательный орган страны, но не смогли достучаться до второй половины сограждан.

Кроме того, они проигнорировали тот факт, что чавизм стал все активнее дрейфовать в сторону авторитаризма: руководство страны с каждым месяцем все меньше стеснялось использовать для удержания власти в своих руках любые возможности. Как отмечает политолог Джон Магдалено, дальнейшей ошибкой также стало то, что в 2017 году оппозиционеры сосредоточились исключительно на уличных протестах, пренебрегая другими сценариями политической борьбы, и в итоге не смогли внести раскол в правящую коалицию.

А коалиция эта всегда была сильна. И речь не только об упоминавшихся ранее военных, но и о простых активистах. Уже на учредительном съезде Единой социалистической партии Венесуэлы в 2007 году ее состав насчитывал 5,7 млн человек (при населении тогда примерно 27,5 млн человек). Сращивание государственного и партийного аппарата произошло моментально. Сейчас в партии состоит около 7,8 млн человек, благополучие многих из которых напрямую зависит от выживаемости режима.

Что же касается противников чавистов, то их (в отличие от оппозиции во многих других странах) тоже сложно упрекнуть в разобщенности. Еще в 2006 году (а в 2008-м формально) был сформирован «Круглый стол демократического единства». И с тех пор члены этой коалиции всегда пытались согласовывать свою тактику в ходе предвыборных кампаний. MUD удавалось выдвигать единых кандидатов от оппозиции (в 2006 году таким кандидатом стал Мануэль Росалес, а в 2012-м и 2013-м — Энрике Каприлес) и договариваться о бойкоте (как на президентских выборах-2018).

Между тем в 2018 году в интервью «Ъ» Хуан Гуайдо признавал некоторое наличие «проблем с единством». Тогда в выборах все-таки принял участие оппозиционер — Энри Фалькон, в своих выступлениях вспоминавший об экс-лидерах Югославии и Чили Слободане Милошевиче и Аугусто Пиночете, которые потерпели поражение в ходе всенародных голосований. Изначально господин Фалькон входил в MUD, но после своего демарша был исключен оттуда. И в итоге набрал на выборах 20,9% голосов.

Наибольшие же споры вызывает вопрос о целесообразности каких-либо контактов с нынешними властями. В ноябре прошлого года в Мексике возобновились переговоры между венесуэльскими властями и оппозицией. Или, вернее, ее менее радикальной частью. Например, живущий в изгнании в Испании основатель партии «Народная воля» Леопольдо Лопес выступил категорически против подобных контактов, заявив: они играют на руку властям.

Недавно Энрике Каприлес заверил: Николас Мадуро, готовясь к выборам-2024, сделает ставку на раскол оппозиции. При этом, по его словам, нынешний лидер (которого оппозиционер называет не иначе как диктатором) попытается убедить сограждан в своей безальтернативности, в том, что голосовать за оппозицию нет никакого смысла.

По словам господина Каприлеса, всем противникам чавизма в этой связи надо сделать все возможное, чтобы все-таки выступить единым фронтом. Ключевой этап наступит 22 октября, когда должны будут пройти праймериз среди оппозиционеров.

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10. Поддержка союзников на международной арене

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия была и остается ключевым союзником Венесуэлы на международной арене (на фото: секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и Николас Мадуро)

Фото: MARCELO GARCIA / Venezuelan Presidency / AFP Россия была и остается ключевым союзником Венесуэлы на международной арене (на фото: секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и Николас Мадуро)

Фото: MARCELO GARCIA / Venezuelan Presidency / AFP

В любом случае правительство Николаса Мадуро не смогло бы выжить без активной помощи союзников. В частности, России, для которой Венесуэла — ключевой союзник в Западном полушарии. Каракас готов даже на такие шаги, которых многие другие союзники Москвы стараются избегать. В 2009 году он признал независимость Абхазии и Южной Осетии, в 2014-м — референдум в Крыму, а в 2022-м поддержал начало российской специальной военной операции на Украине. В свою очередь, Москва никогда не скупилась на заявления о всецелой поддержке Николаса Мадуро и его соратников, а также на критику США, «взявших открытый курс на свержение законной власти в этой латиноамериканской стране». «Взаимодействие России и Венесуэлы на мировой арене остается важным фактором обеспечения международной безопасности и стабильности»,— отмечал, например, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, посещая в феврале Каракас.

Идеологическое сотрудничество идет рука об руку с торгово-экономическим. Много лет упор делался на энергетику и продажу Каракасу российских вооружений, причем в рамках многомиллиардных кредитов. Изначально Венесуэла исправно платила по долгам, но все изменилось с ухудшением экономической ситуации в республике. Несколько раз долги реструктуризировались. В октябре прошлого года Минфин РФ сообщил, что «Венесуэла провела очередной платеж по долгу России». Сумма платежа не называлась. До этого общая сумма долга Венесуэлы перед Россией составляла порядка $3 млрд. В декабре в Минфине РФ агентству «Интерфакс» сообщили, что Москва и Каракас продолжают переговоры о реструктуризации.

Схожие отношения, подразумевающие политическую поддержку и многомиллиардные кредиты, сложились у Венесуэлы и с Китаем. При этом масштабы сотрудничества куда значительнее: КНР — главный кредитор и инвестор Венесуэлы (более того, Каракас — получатель китайских кредитов номер один в мире).

Речь идет о кредитах с 2007 года на общую сумму не менее $67 млрд. На протяжении многих лет Китай не только активно покупал венесуэльскую нефть, но и инвестировал в освоение недр республики, обладающей крупнейшими в мире запасами сырой нефти. Кроме того, сотрудничество велось в сфере ВТС и в деле построения того, что на Западе называют цифровой диктатурой (в частности, именно китайские технологии были использованы при создании идентификационного «документа отечества»).

При этом китайскую политику можно назвать более осторожной, чем российскую. После обвала цен на нефть в 2014 году Пекин перестал давать новые кредиты и, напротив, стал требовать приоритетной выплаты по старым долгам. Более аккуратными выглядели и заявления о политических разногласиях в Венесуэле. Еще более осторожными стали действия КНР на фоне опасений попасть под американские вторичные санкции (США грозили наказывать всех покупающих венесуэльскую нефть).

В этом плане другому союзнику Венесуэлы, Кубе, терять нечего. Все началось с тесной дружбы Уго Чавеса с лидером кубинской революции Фиделем Кастро. Тогда в массовом порядке в Венесуэлу стали отправлять специалистов разного рода — врачей, учителей, инженеров… Особую роль стали играть силовики, в первую очередь представители спецслужб, отправленные в Каракас для передачи опыта. По многочисленным (но официально никем не подтверждаемым) сведениям, эта особая роль сохраняется до сих пор. Согласно разным оценкам, речь идет примерно о 4,5–25 тыс. кубинских военных и представителей спецслужб, которые помогают боливарианцам. Для Кубы же ключевое практическое измерение дружбы — это поставки венесуэльской нефти по сниженным ценам, жизненно важные для поддержания кубинской экономики на плаву.

Этим список политических и экономических друзей Каракаса не ограничивается. В него можно записать и Иран, и Турцию, и Белоруссию, и Индию, и страны Африки. В общем, практически всех, кто, как любят говорить в МИД РФ, выступает против «попыток диктата со стороны Запада» и за укрепление многополярного мира.

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11. Российская военная операция

Наконец, в 2022 году появился еще один фактор, который привел (довольно неожиданно) к усилению позиций чавистов. Речь о геополитических последствиях начатой Россией на Украине специальной военной операции. С одной стороны, увеличилась значимость Каракаса для Москвы: в венесуэльской столице придерживаются тех же подходов к проблеме, так же говорят о «неофашистской элите, засевшей в Киеве», так же считают западные санкции «сумасшествием».

Вместе с тем столь же резко повысилась и значимость Каракаса для стран Запада, включая США. Доказательство — возросшее число международных контактов высшего венесуэльского руководства. Например, в ноябре 2022 года на международной климатической конференции в Каире Николас Мадуро обменялся рукопожатием с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и, в частности, с улыбкой спросил его, когда же он наконец приедет с визитом в Венесуэлу. Там же состоялся и разговор со спецпредставителем США по климату (и бывшим госсекретарем) Джоном Керри. В Вашингтоне призывали не преувеличивать факт этой совсем краткой беседы «на ногах», но в Каракасе этот эпизод был использован по полной программе.

Напомним, что формально США по-прежнему не признают правительство Николаса Мадуро легитимным. Но это не помешало еще в марте прошлого года поездке американской правительственной делегации в Венесуэлу. В центре внимания были две темы: судьба американских заключенных в Венесуэле и венесуэльских в США, а также перспективы возобновления взаимодействия в энергетической сфере.

По обоим пунктам удалось добиться успеха. Так, в марте 2022 года венесуэльская сторона освободила двух американцев, а в октябре состоялся обмен по схеме «семь американцев на двух племянников первой леди Венесуэлы Силии Флорес».

В июне началось смягчение санкционного режима в отношении венесуэльской нефтяной промышленности. США разрешили итальянской Eni и испанской Repsol возобновить поставки венесуэльской нефти в Европу.

А 26 ноября Минфин США выпустил лицензию, разрешающую американской Chevron и ее дочерним компаниям производить нефть и нефтепродукты в Венесуэле и поставлять их в Соединенные Штаты.

Вашингтон в этом был крайне заинтересован, так как под жесткие ограничения попало российское сырье и возникла необходимость поиска альтернативных источников углеводородов. Венесуэльская нефть же легко заменяет российскую марку Urals, так как их характеристики во многом схожи. И к тому же американские НПЗ на побережье Мексиканского залива заточены именно на такую нефть. В общем, соображения о «нелегитимности Мадуро» на фоне санкционной войны с РФ отошли для США на второй план.

Очевидны и выгоды, которые получил Каракас от подобной смены парадигмы, на которую наложился и ряд других факторов (например, рост цен на нефть и эффект от проведенных в стране реформ). По словам Николаса Мадуро, в 2022 году экономика страны выросла на 15%. ООН давала цифру 12% и прогноз на этот год — около 6,5%, что тоже очень неплохо. Период гиперинфляции, продолжавшийся с 2017 года, завершился. Конечно, вернуться к докризисным показателям будет непросто: если ВВП упал на 75%, то для его полного восстановления потребуется рост на 400%. Но сами тенденции можно подать как достижение Боливарианской революции. Учитывая приближение выборов-2024, которые станут испытанием на прочность для Николаса Мадуро и всей идеологии чавизма, это все явно не лишнее.

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Павел Тарасенко