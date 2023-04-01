Оппозиция потеряла доступ к заблокированным счетам Венесуэлы в США после отстранения Гуайдо

Венесуэльская оппозиция не может оплатить юридические услуги по искам за рубежом против действующих властей Каракаса. Они потеряли доступ к счетам в США, на которых находится $347 млн. Это замороженные из-за санкций деньги Венесуэлы, доступ к которым был у бывшего лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

О проблеме действующий лидер оппозиции Леопольдо Лопес рассказал агентству Bloomberg. К февралю долг оппозиции перед юридическими фирмами достигал $9,4 млн. В общей сложности венесуэльской оппозиции предстоит не меньше 145 судебных разбирательств на сумму в $26 млрд.

На фоне протестов в январе 2019 года господин Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. В августе того же года он объявил о создании собственного правительства. Его поддержали США и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро. В конце 2022 года депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы утвердили ликвидацию временного правительства под руководством Хуана Гуайдо.

О ситуации в Венесуэле — в публикации «Ъ» «США проявили редкое человеколюбие».

Леонид Уварчев