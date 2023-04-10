Корейскому оружию пробивают дорогу на Украину

Руководство Южной Кореи проводит экстренные консультации в связи с обнародованием документов Пентагона о попытках подтолкнуть Сеул к поставкам оружия и боеприпасов Украине. Как сообщила газета The New York Times, в Вашингтоне тайно прослушивали разговоры и читали переписку южнокорейских политиков, чтобы исходя из полученной информации склонить их к оказанию военной помощи Киеву. Между тем еще в октябре, выступая на Валдайском форуме, Владимир Путин предупредил Сеул о «разрушительных последствиях» такого шага. В ответ южнокорейский президент Юн Сок Ёль поспешил тогда заявить, что Сеул направляет Киеву только гуманитарную помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Южнокорейский президент Юн Сок Ёль на обеде с американскими военными, апрель 2022 года

Фото: Spc. Diana Faulve / U.S. Army / Getty Images Южнокорейский президент Юн Сок Ёль на обеде с американскими военными, апрель 2022 года

Фото: Spc. Diana Faulve / U.S. Army / Getty Images

Совещание в администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, которое прошло под председательством нового советника по национальной безопасности Чо Тхэ Ёна, было созвано для того, чтобы обсудить, как реагировать на крайне болезненную для Сеула информацию из секретных документов Пентагона. Один из них содержит выдержки из перехвата сообщений, которыми обменивались южнокорейские чиновники, включая их телефонные разговоры и электронные послания.

По сообщению южнокорейских СМИ, президент страны Юн Сок Ёль лично распорядился провести тщательный анализ истории с утечками. «Мы рассмотрим прецеденты с другими странами и подготовим свой ответ. Основная позиция нашего правительства по Украине не изменилась»,— заявили в администрации южнокорейского президента.

Из попавших в соцсети материалов, которые проанализировала The New York Times, вытекает, что в Вашингтоне тайно следили за своим неуступчивым в украинском вопросе азиатским союзником.

Прослушивая южнокорейских официальных лиц, которые вели конфиденциальное обсуждение темы оружейных поставок Киеву, администрация США получила возможность узнать, что происходит на южнокорейской политической кухне, и попытаться найти способ заставить Сеул присоединиться к западной коалиции по Украине. Как следует из публикации The New York Times, в рассекреченных документах упоминаются внутренние дебаты в Южной Корее, в ходе которых, в частности, обсуждался вопрос о поставках артиллерийских снарядов на Украину.

Согласно утечкам, Сеул, который согласился продать Вашингтону артиллерийские снаряды, настаивал на том, что их «конечным потребителем» должны быть исключительно американские военные. Однако помощники президента Юн Сок Ёля всерьез опасались, что американцы нарушат договоренности и перенаправят южнокорейские снаряды Киеву, тем самым создав Сеулу серьезные проблемы в его отношениях с Москвой.

В связи с этим в документах Пентагона фигурируют имена двух высокопоставленных южнокорейских чиновников, которые уже покинули свои посты. Бывший секретарь по международным делам администрации президента Ли Мун Хи и бывший советник по национальной безопасности Ким Сон Хан обсуждали, как не допустить ситуации, когда США окажутся не конечным пользователем южнокорейских боеприпасов и вопреки воле Сеула они попадут в распоряжение ВСУ.

В одном из попавших в соцсети документов также сообщается об обеспокоенности Сеула по поводу того, что президент США Джо Байден позвонит своему южнокорейскому коллеге, с которым у него сложились теплые отношения, чтобы убедить его начать поставки снарядов Киеву.

«Такие документы могут нанести ущерб дипломатическим отношениям. Утечка информации уже осложнила отношения с союзническими странами и вызвала сомнения в способности Америки хранить свои секреты»,— говорится в публикации The New York Times.

Скандал с утечками омрачил выглядящие безоблачными отношения Вашингтона и Сеула в крайне неподходящий для обеих сторон момент. В конце апреля президент Юн Сок Ёль отправится в США с государственным визитом, приуроченным к 70-летию альянса Вашингтона и Сеула, созданного после окончания Корейской войны. В поездке его будет сопровождать парламентская делегация, включая депутатов от оппозиционной Объединенной демократической партии, а также ведущие представители южнокорейского бизнеса. Помимо намеченного на 26 апреля саммита с президентом Байденом в Белом доме южнокорейский лидер на следующий день выступит перед обеими палатами Конгресса США.

В оставшееся до визита время обе стороны, судя по всему, попытаются спустить скандал на тормозах, чтобы не внести незапланированные осложнения во встречи и переговоры.

Вопрос предоставления военной помощи Украине действительно является для Сеула одной из болезненных тем. Еще в октябре, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», на этой теме сделал акцент российский президент Владимир Путин.

«У нас очень добрые отношения с Республикой Корея. Но сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения»,— предупредил Владимир Путин.

«А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по ядерному направлению. Вас бы это порадовало? Прошу обратить на это внимание»,— добавил российский президент.

На следующий день после заявления Владимира Путина со своими разъяснениями выступил президент Юн Сок Ёль. «Мы солидарно с международным сообществом выступали и выступаем за оказание Украине мирной, гуманитарной помощи и не поставляли ей летальных вооружений — хотя это в любом случае наше суверенное дело. Мы прикладываем усилия к тому, чтобы поддерживать хорошие и мирные отношения со всеми странами мира, включая Россию»,— заявил южнокорейский лидер.

Как бы то ни было, но оружие, которое представляет интерес для Украины, у Южной Кореи имеется. После установления в 1990 году — еще до создания независимой России — дипотношений между Москвой и Сеулом стороны договорилась о поставках Южной Корее новейших на тот момент советских танков Т-80У и боевых машин пехоты БМП-3 в счет погашения старого госдолга СССР, составившего $1,5 млрд. При этом, как следует из подписанного в 1997 году соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере, оборонной промышленности и логистике, обе страны «не имеют права перепродавать поставленные им вооружения третьим странам без письменного согласия другой стороны».

Несмотря на это, посетивший Сеул 29–30 января генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею последовать примеру западных стран и оказать военную помощь Украине. Но позиции Сеула это не поколебало. Находясь на прошлой неделе на встрече глав МИДов стран—членов НАТО и стран-партнеров министр иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун заявил о готовности Сеула предоставить Украине дополнительную гуманитарную помощь. О готовности оказать ей военную помощь он ничего не сказал.

Сергей Строкань