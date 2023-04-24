Китайский блогер Сюй Хаоян покинул РФ после решения суда о его выдворении по делу о пропаганде ЛГБТ

Гражданин Китая Сюй Хаоян покинул Россию после решения суда о признании его виновным в пропаганде ЛГБТ и принудительном выдворении из РФ. Об этом господин Хаоян сообщил в своем блоге в Telegram.

Сюй Хаоян родом из китайской провинции Сычуань, учится на третьем курсе Казанского федерального университета. Со своим парнем, гражданином России Гелой Гогишвили, он ведет блоги в социальных сетях (в TikTok 380 тыс. подписчиков, в YouTube — 65 тыс.). В основном пара рассказывает о своих отношениях.

5 апреля полиция задержала Сюй Хаояна и Гелу Гогишвили в Казани. На них составили протокол об ЛГБТ-пропаганде. Господин Хаоян остался в отделении на ночь, а господина Гогишвили отпустили отпустили через несколько часов.

6 апреля Вахитовский райсуд Казани признал Сюй Хаояна виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Эта статья появилась в КоАП после принятия в декабре прошлого года закона о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ. Райсуд арестовал китайского гражданина на семь суток с последующим принудительным выдворением. Депортации блогер ожидал в центре временного содержания мигрантов в Набережных Челнах.

14 апреля мировой суд Вахитовского судебного района Казани не стал рассматривать дело в отношении господина Гогишвили, который обвинялся по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Дело об административном правонарушении было возвращено в полицию.

Согласно решению райсуда, на YouTube-канале, который вели студенты, есть 19 роликов «с изображением нетрадиционных сексуальных отношений», которые могли увидеть несовершеннолетние. Защита заявила об отсутствии доказательств вины Сюй Хаояна и о множестве процессуальных нарушений, просила прекратить административное дело. Однако суд отклонил это требование. В результате решение о выдворении вступило в законную силу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чуть больше чем дружба».

Эрдни Кагалтынов