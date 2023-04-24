Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китайский блогер Сюй Хаоян покинул РФ после решения суда о его выдворении по делу о пропаганде ЛГБТ

Гражданин Китая Сюй Хаоян покинул Россию после решения суда о признании его виновным в пропаганде ЛГБТ и принудительном выдворении из РФ. Об этом господин Хаоян сообщил в своем блоге в Telegram.

Сюй Хаоян родом из китайской провинции Сычуань, учится на третьем курсе Казанского федерального университета. Со своим парнем, гражданином России Гелой Гогишвили, он ведет блоги в социальных сетях (в TikTok 380 тыс. подписчиков, в YouTube — 65 тыс.). В основном пара рассказывает о своих отношениях.

5 апреля полиция задержала Сюй Хаояна и Гелу Гогишвили в Казани. На них составили протокол об ЛГБТ-пропаганде. Господин Хаоян остался в отделении на ночь, а господина Гогишвили отпустили отпустили через несколько часов.

6 апреля Вахитовский райсуд Казани признал Сюй Хаояна виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Эта статья появилась в КоАП после принятия в декабре прошлого года закона о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ. Райсуд арестовал китайского гражданина на семь суток с последующим принудительным выдворением. Депортации блогер ожидал в центре временного содержания мигрантов в Набережных Челнах.

14 апреля мировой суд Вахитовского судебного района Казани не стал рассматривать дело в отношении господина Гогишвили, который обвинялся по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Дело об административном правонарушении было возвращено в полицию.

Согласно решению райсуда, на YouTube-канале, который вели студенты, есть 19 роликов «с изображением нетрадиционных сексуальных отношений», которые могли увидеть несовершеннолетние. Защита заявила об отсутствии доказательств вины Сюй Хаояна и о множестве процессуальных нарушений, просила прекратить административное дело. Однако суд отклонил это требование. В результате решение о выдворении вступило в законную силу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чуть больше чем дружба».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...