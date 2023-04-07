Чуть больше чем дружба

Суд в Казани постановил выдворить из России китайского студента Хаоян Сюя, который вел YouTube-канал о своих отношениях с гражданином РФ Гелой Гогишвили. Блогера признали виновным в распространении ЛГБТ-информации для несовершеннолетних подписчиков. Его адвокат намерен обжаловать решение в Верховном суде Татарстана. Эксперт отмечает, что в Китае студента вряд ли накажут за ведение ЛГБТ-блога — скорее, к нему могут возникнуть претензии по поводу использования заблокированного в стране YouTube. При этом китайские пользователи интернета могут счесть решение российского суда проявлением дискриминации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Антонов Фото: Кирилл Антонов

В четверг Вахитовский районный суд Казани принял решение о принудительном выдворении из России гражданина Китая Хаоян Сюя. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Эта статья появилась в кодексе в декабре 2022 года. Судья Артур Киселев назначил Хаоян Сюю семь суток ареста.

21-летний Хаоян Сюй родом из китайской провинции Сычуань, молодой человек учится на третьем курсе Института международных отношений Казанского федерального университета. Он вместе с гражданином России Гелой Гогишвили ведет несколько блогов в социальных сетях. В TikTok у них 370 тыс. подписчиков, в аккаунтах Instagram (принадлежат Meta, признана экстремистской и запрещена в России) — 15 тыс. и 23 тыс. подписчиков. За их совместным каналом на YouTube следят 65 тыс. человек, за Telegram-каналом — 13 тыс. человек.

В основном молодые люди рассказывают своим читателям и зрителям о совместной жизни. При этом блогеры сообщали, что после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды они стали получать угрозы.

Также они утверждали, что им звонили неизвестные люди, которые представлялись полицейскими, требовали явиться в ОВД и оплатить штраф за пропаганду нетрадиционных отношений.

5 апреля сотрудники правоохранительных органов остановили Хаоян Сюя на улице, заявив, что хотят проверить его регистрацию. У него не оказалось с собой паспорта. А когда Гела Гогишвили привез документы, обоих блогеров доставили в отдел полиции «Япеева». Там в отношении них составили административные протоколы. В отдел приехали представители генконсульства Китая в Казани. Несмотря на это, господина Гогишвили отпустили, а Хаоян Сюй остался на ночь в отделе полиции. В четверг его доставили в Вахитовский райсуд.

Адвокат Адель Хайдаршин рассказал «Ъ», что дело возбудили по жалобе жителя Новосибирской области. Тот сообщил в полицию, что молодые люди выкладывают в интернете «гомоэротичные материалы».

Согласно протоколу, который зачитал на заседании судья, Хаоян Сюй выложил в YouTube 19 роликов «с изображением нетрадиционных сексуальных отношений».

Полиция установила, что среди 65 тыс. подписчиков якобы насчитывается 1,8 тыс. несовершеннолетних. Хаоян Сюй свою вину не признал. Адвокат Адель Хайдаршин заявил, что в материалах дела «нет ни единого доказательства», что видеоролики смотрели несовершеннолетние: «На YouTube нет технической возможности изучать подписчиков того или иного канала, видеть их персональные данные и определять их возраст»,— указал адвокат. Также он отметил, что пользователи сервиса «могут сами менять свой возраст и ставить любую дату рождения, какую им только вздумается». По словам адвоката, в описании YouTube-канала пары указано, что это контент «для лиц старше 18 лет».

Также Адель Хайдаршин ходатайствовал о проведении экспертизы на предмет наличия ЛГБТ-пропаганды в роликах: «Склонить слушателей, зрителей к тому, чтобы они вступали в однополые браки, выбирали себе партнера своего же пола, меняли свой пол — таких призывов не было»,— сказал адвокат. Он просил прекратить дело Хаоян Сюя. Сам блогер на суде практически не выступал.

Суд счел вину Хаоян Сюя доказанной. До выдворения из РФ он будет находиться в центре временного содержания для иностранцев. Господин Хайдаршин сообщил «Ъ», что обжалует решение райсуда в Верховном суде Татарстана. «Мы считаем, что данное решение нарушает права и иностранного гражданина, и любого человека. Это незаконно — ограничивать права людей за то, что они просто любят и хотят быть свободными»,— сказал «Ъ» Гела Гогишвили. Его административное дело должен отдельно рассмотреть мировой суд в Казани. Как гражданину РФ ему грозит штраф от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Юрист, правозащитник Дарьяна Грязнова напоминает, что ст. 6.21.2 «появилась совсем недавно». До этого в России была запрещена ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних, но теперь нельзя «пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения» и среди взрослой аудитории. А детям, кроме того, нельзя еще и «демонстрировать» такую информацию. По ее мнению, «с правами этот закон не соотносится никак», являясь дискриминационным.

Эксперт по Китаю, выпускница магистратуры Пекинского университета Анастасия Муравьева отмечает, что в Китае, куда, вероятнее всего, депортируют Хаоян Сюя, «нет закона вроде российского о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ»: «В этом смысле Хаоян Сюю вряд ли могут грозить серьезные проблемы со стороны закона». Госпожа Муравьева полагает, что «этот случай будут активно обсуждать в интернете в Китае», а решение российского суда могут подвергнуть критике и «даже обвинить в дискриминации китайцев и самого Хаоян Сюя». Впрочем, она добавляет: «О крупных ЛГБТ-историях новостные издания КНР стараются писать мало или не упоминать сексуальную ориентацию в тексте».

Также Анастасия Муравьева напоминает, что в Китае заблокирован YouTube. За его использование «гипотетически могут привлечь к ответственности, но, скорее, если публиковать политический контент с критикой КПК и Си Цзиньпина».

«В таком случае в депортации был бы заинтересован сам Китай. Но на канале Хаоян Сюя и Гела Гогишвили такого контента нет»,— указывает эксперт. «Непонятно, будет ли на это как-то публично реагировать китайская сторона по линии МИДа или СМИ. Подозреваю, что разберутся кулуарно, но покинуть Россию Сюю, скорее всего, придется»,— заключает госпожа Муравьева.

Кирилл Антонов, Казань