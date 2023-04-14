Суд Татарстана поверил в ЛГБТ-пропаганду

Решение Вахитовского райсуда Казани о выдворении из страны китайского гражданина и студента КФУ Сюй Хаояна за то, что он в блоге рассказывал о своих отношениях с парнем, вступило в законную силу. Господин Сюй пытался обжаловать его в Верховном суде Татарстана. Однако его судья, выслушав доводы защитников, через пару минут постановил оставить решение райсуда без изменения: Сюй Хаоян признан виновным в распространении информации о ЛГБТ среди несовершеннолетних. Адвокаты намерены продолжить судебную тяжбу. Они считают, что процесс выдворения может затянуться. Гражданина Китая сейчас содержат в центре для мигрантов в Набережных Челнах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Антонов, Коммерсантъ Фото: Кирилл Антонов, Коммерсантъ

Вчера Верховный суд Татарстана отклонил апелляционную жалобу гражданин Китая Сюй Хаояна. Он пытался обжаловать решение Вахитовского райсуда Казани о выдворении из России. Верховный суд республики оставил это решение без изменения.

21-летний Сюй Хаоян был признан виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Эта статья появилась в кодексе в декабре 2022 года после принятия закона о запрете в РФ «ЛГБТ-пропаганды». Господин Сюй родом из китайской провинции Сычуань, он учится на третьем курсе института международных отношений Казанского федерального университета.

Сюй Хаоян и его парень Гела Гогишвили (гражданин РФ, работает фармацевтом) ведут несколько блогов в различных социальных сетях, где в основном рассказывают о своих отношениях. Так, в TikTok у них по 380 тыс. подписчиков, в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) — 16 тыс. и 24 тыс. подписчиков. За их каналом на YouTube следят 67 тыс. человек, за Telegram-каналом — 27 тыс. человек.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, пропаганду педофилии, а также распространение информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Закон предусматривает крупные штрафы, а также административные аресты или приостановку деятельности компании на срок до 90 суток. Ранее запрет ЛГБТ-пропаганды действовал только среди детей, но сейчас закон распространяется на лиц любого возраста. За пропаганду среди несовершеннолетних была введена отдельная ст. 6.21.2 КоАП, по которой наказания стали жестче.

В феврале в полицию поступила жалоба жителя Новосибирской области Владимира Кушнерика. Он заявил, что молодые люди выкладывают в интернете «гомоэротичные материалы». 5 апреля Сюй Хаояна и Гелу Гогишвили доставили в отдел полиции «Япеева» в Казани. На блогеров составили административные протоколы, согласно которым молодые люди выложили в YouTube 19 роликов «с изображением нетрадиционных сексуальных отношений», где мужчины «целуются друг с другом, обнимаются, трогают друг друга». Полиция установила, что среди подписчиков якобы насчитывается 1,8 тыс. несовершеннолетних.

Сюй Хаоян тогда остался ночевать в полиции, а на следующее утро его доставили в райсуд. Судья Артур Киселев помимо выдворения из РФ назначил студенту семь суток ареста. Сюй Хаоян уже отбыл их в спецприемнике, после чего его переместили в центр для содержания мигрантов в Набережных Челнах. Протокол в отношении Гелы Гогишвили суд пока не рассматривал: как гражданину России ему грозит штраф до 200 тыс. руб.

Сюй Хаоян свою вину не признал. В апелляционной жалобе его защитники указали на отсутствие доказательств вины и множество процессуальных нарушений. На заседании в Верховном суде Татарстана адвокат Мария Вараева, в частности, указала, что полиция не установила место и время правонарушения, не доказала, что записи выкладывал Сюй Хаоян. Также госпожа Вараева отметила, что нет доказательств, что канал смотрели несовершеннолетние. Она попросила прекратить административное дело. «В деле очень много неустранимых сомнений»,— добавил другой адвокат Адель Хайдаршин.

Судья Ринат Ибрагимов, выслушав доводы защиты, удалился в совещательную комнату, однако уже через две минуты вернулся и огласил резолютивную часть постановления: решение Вахитовского райсуда оставлено без изменений.

Сам Сюй Хаоян в заседании не участвовал, хотя об этом ходатайствовали его защитники. Однако судья сообщил, что у миграционного центра нет транспорта, чтобы доставить Сюй Хаояна, а также нет возможности организовать его участие по видеосвязи.

Адвокат Хайдаршин сообщил „Ъ“, что защита планирует обжаловать решение Верховного суда Татарстана в кассационном порядке. Вместе с тем решение райсуда уже вступило в законную силу и Сюй Хаоян подлежит выдворению из РФ. По словам Аделя Хайдаршина, на практике процесс депортации может затянуться. «Как правило, люди очень долго там содержатся, месяцами, иногда до полугода доходит»,— сказал он.

Кирилл Антонов