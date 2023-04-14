Суд в Татарстане отказался судить блогера за пропаганду ЛГБТ

В Татарстане мировой суд Вахитовского судебного района Казани не стал рассматривать дело в отношении блогера Гелы Гогишвили, который обвинялся по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Ему грозил штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Дело об административном правонарушении было возвращено в полицию, сказано на портале мировых судов республики.

5 апреля в Казани задержали блогеров — 23-летнего россиянина Гелу Гогишвили и 21-летнего гражданина Китая, студента Казанского федерального университета Сюй Хаояна. На них составили административные протоколы. Молодые люди ведут блог на YouTube о своих отношениях. Полиция посчитала, что записи могли увидеть несовершеннолетние.

Господина Хаояна осудили по ч. 4 этой же статьи, поскольку он является иностранцем. Вахитовский райсуд Казани назначил ему семь суток административного ареста с последующим принудительным выдворением из РФ. Верховный суд Татарстана утвердил это решение. Сейчас Сюй Хаоян находится в центре временного содержания мигрантов в Набережных Челнах.

Адвокаты сообщали, что в деле господина Хаояна много процессуальных нарушений. Причины, почему мировой суд не стал рассматривать дело Гелы Гогишвили, на сайте суда не указаны.

Сам блогер обратил внимание, что «сотрудник полиции увидела нетрадиционные сексуальные отношения в том, что два совершеннолетних мужчины сидят рядом на фоне шарика в виде сердца». Кроме того, по его мнению, полиция неправильно перевела названия видеозаписей на YouTube-канале c английского языка. «Все публикации, вменяемые мне, содержат пометку "18+"... Мне совершенно непонятно из материалов дела, каким образом установлено наличие несовершеннолетних лиц»,— отметил блогер.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чуть больше чем дружба».

Кирилл Антонов, Казань