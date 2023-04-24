Почти 70% французов сожалеют о переизбрании Макрона на второй срок

Социологическая служба Elabe провела опрос среди французов об их отношении к президенту Франции Эмманюэлю Макрону на фоне принятия непопулярной пенсионной реформы. Согласно данным опроса, 69% респондентов считают, что переизбрание господина Макрона на второй срок в 2022 году негативно повлияло на страну. Это мнение поддержали на 14% больше людей, чем в год его вступления на второй срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Yves Herman, Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Yves Herman, Reuters

Исследование проводилось 22–24 апреля. В нем участвовало около 1 тыс. респондентов старше 18 лет.

Участников опроса также попросили подобрать слова, которыми они описывают отношение к французскому президенту. 44% респондентов назвали «несогласие», 42% — «разочарование», 39% — «гнев», 26% — «враждебность». 22% заявили о «равнодушии». Часть респондентов описали свое отношение как «уважение» (13%), «поддержка» (10%), «удовлетворение» (7%), «сочувствие» (7%).

66% опрошенных считают, что решения и действия господина Макрона в роли президента разочаровывают. 22% утверждают, что делать выводы пока рано. Довольны своим президентом 12% респондентов. Elabe отмечает, что показатели чувства «разочарованности» среди населения приближаются к уровню периода «желтых жилетов» (движение во Франции, протестовавшее в 2018 году).

Эмманюэль Макрон впервые занял пост президента Франции в 2017 году. На второй пятилетний срок его переизбрали в 2022 году. Его рейтинг стал значительно снижаться на фоне реформы, которая, в частности, увеличивает пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Несмотря на массовые протесты, реформу приняли в обход парламента. Конституционный совет Франции посчитал ее законной. По последним данным опроса BVA, рейтинг господина Макрона снизился до минимального значения — до 26%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Франции просит забыть о пенсии».

Лусине Баласян