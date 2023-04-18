Президент Франции просит забыть о пенсии

Президент Франции Эмманюэль Макрон спешит закрыть историю с бурным обсуждением, насильственным принятием в парламенте и яростным оспариванием на улицах пенсионной реформы. Об этом он говорил в обращении к согражданам вечером 17 апреля, этому же хотел посвятить переговоры с профсоюзными лидерами на следующий день. И в том, и в другом случае Эмманюэль Макрон не был достаточно убедительным — выступление по телевизору профсоюзники посмотрели, но на встречу не пришли. Впрочем, теперь время уже работает на президента, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Stephanie Lecocq/Pool, Reuters
В течение всего времени, пока шли бурные дебаты в парламенте и жаркие битвы на улицах, президент Макрон старался держаться в стороне. Это его излюбленная тактика: вбросив взрывоопасную реформу, предоставить правительству бороться за нее и набивать шишки в столкновениях с общественным мнением. Президент оставался выше этого, как было и во время многомесячного кризиса «желтых жилетов». Однако 14 апреля ему пришлось взять на себя ответственность за реформу. После утверждения ее в конституционном совете она поступила на подпись к президенту.
У Эмманюэля Макрона было 15 дней после утверждения законопроекта конституционным советом в пятницу, чтобы поставить свою подпись под документом. Но он не стал откладывать это ни на день, подписав законопроект поздно вечером 14 апреля. «Ночью! Как злоумышленник!» — вскричала оппозиция.
Президент «хотел под покровом ночи надавить на Францию», заявил один из лидеров левых Жан-Люк Меланшон.
В понедельник вечером, выступив с коротким обращением по национальному телевидению, Эмманюэль Макрон признал, что реформа была отвергнута общественным мнением. «Согласны ли люди с этой реформой? Очевидно, что нет,— сказал он.— Несмотря на месяцы консультаций, согласия найти не удалось. Я сожалею об этом, и мы должны извлечь все уроки».
Но если это и было извинением, то очень невнятным, потому что господин Макрон повторил все привычные аргументы в пользу того, что реформа была абсолютно неизбежна. «Эти изменения были необходимы для того, чтобы пенсию могли получить все и чтобы не пострадало богатство нашей страны по мере увеличения числа пенсионеров и роста продолжительности жизни».
К принятию реформы он предложил отнестись как к свершившемуся факту и перейти к дальнейшим планам, которые он разделил на несколько задач.
Ухудшение условий выхода на пенсию глава государства предлагает компенсировать улучшением условий труда.
Он обещал обсудить проблемы заработной платы, профессионального развития и специальных мер по организации труда людей старшего возраста, которых новый срок выхода на пенсию заставит задержаться на работе. Не секрет, что предприятия с большой неохотой сохраняют на работе людей предпенсионного возраста, считая, что лучше ставить на молодых. Президент предлагает особые программы поддержки и переподготовки, поскольку вопрос о занятости 60-летних станет в ближайшее время столь же острым, как и недостаток рабочих мест для молодежи.
Вторым важным вопросом президент считает «справедливость и правопорядок». «Верховенство закона — наша основа. Нет свободы без законов, как и без санкций против тех, кто нарушает права других»,— настаивал Эмманюэль Макрон. Он сообщил о дополнительном наборе полицейских, чтобы бороться с правонарушителями, и судей, чтобы правонарушители не уходили от суда. «Контроль за нелегальной иммиграцией» также является частью этой программы, «одновременно лучше интегрируя тех, кто обосновывается в нашей стране».
Тем самым президент начал подготовку к обсуждению нового закона о контроле над иммиграцией, также обещающего настоящие парламентские бои: правые считаю его беззубым, а левые, наоборот, дискриминационным.
Президентская программа на будущее включает в себя заботу об образовании, которое, как надеется господин Макрон, «должно стать одним из лучших в Европе». А также о здравоохранении, которое до сих пор испытывает сложности, связанные с перенапряжением ковидных лет.
«У нас впереди 100 дней умиротворения, единства и действий на службе Франции»,— сказал согражданам Эмманюэль Макрон, назначив встречу в государственный праздник 14 июля для подведения первых итогов. Однако в ближайшее время умиротворение явно не наступит. Лидеры профсоюзов, которых президент Макрон приглашал сегодня на встречу, решили по крайней мере отложить переговоры до манифестаций 1 мая, которые должны продемонстрировать властям гнев трудящихся. Власти пока что отнеслись к этим угрозам довольно спокойно — к буйному празднованию Дня международной солидарности трудящихся здесь давно привыкли.