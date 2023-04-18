Президент Франции просит забыть о пенсии

Президент Франции Эмманюэль Макрон спешит закрыть историю с бурным обсуждением, насильственным принятием в парламенте и яростным оспариванием на улицах пенсионной реформы. Об этом он говорил в обращении к согражданам вечером 17 апреля, этому же хотел посвятить переговоры с профсоюзными лидерами на следующий день. И в том, и в другом случае Эмманюэль Макрон не был достаточно убедительным — выступление по телевизору профсоюзники посмотрели, но на встречу не пришли. Впрочем, теперь время уже работает на президента, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Stephanie Lecocq/Pool, Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Stephanie Lecocq/Pool, Reuters

В течение всего времени, пока шли бурные дебаты в парламенте и жаркие битвы на улицах, президент Макрон старался держаться в стороне. Это его излюбленная тактика: вбросив взрывоопасную реформу, предоставить правительству бороться за нее и набивать шишки в столкновениях с общественным мнением. Президент оставался выше этого, как было и во время многомесячного кризиса «желтых жилетов». Однако 14 апреля ему пришлось взять на себя ответственность за реформу. После утверждения ее в конституционном совете она поступила на подпись к президенту.

У Эмманюэля Макрона было 15 дней после утверждения законопроекта конституционным советом в пятницу, чтобы поставить свою подпись под документом. Но он не стал откладывать это ни на день, подписав законопроект поздно вечером 14 апреля. «Ночью! Как злоумышленник!» — вскричала оппозиция.

Президент «хотел под покровом ночи надавить на Францию», заявил один из лидеров левых Жан-Люк Меланшон.

В понедельник вечером, выступив с коротким обращением по национальному телевидению, Эмманюэль Макрон признал, что реформа была отвергнута общественным мнением. «Согласны ли люди с этой реформой? Очевидно, что нет,— сказал он.— Несмотря на месяцы консультаций, согласия найти не удалось. Я сожалею об этом, и мы должны извлечь все уроки».

Но если это и было извинением, то очень невнятным, потому что господин Макрон повторил все привычные аргументы в пользу того, что реформа была абсолютно неизбежна. «Эти изменения были необходимы для того, чтобы пенсию могли получить все и чтобы не пострадало богатство нашей страны по мере увеличения числа пенсионеров и роста продолжительности жизни».

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К принятию реформы он предложил отнестись как к свершившемуся факту и перейти к дальнейшим планам, которые он разделил на несколько задач.

Ухудшение условий выхода на пенсию глава государства предлагает компенсировать улучшением условий труда.

Он обещал обсудить проблемы заработной платы, профессионального развития и специальных мер по организации труда людей старшего возраста, которых новый срок выхода на пенсию заставит задержаться на работе. Не секрет, что предприятия с большой неохотой сохраняют на работе людей предпенсионного возраста, считая, что лучше ставить на молодых. Президент предлагает особые программы поддержки и переподготовки, поскольку вопрос о занятости 60-летних станет в ближайшее время столь же острым, как и недостаток рабочих мест для молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протесты в Париже после подписания президентом закона о пенсионной реформе Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Протесты после подписания президентом закона о пенсионной реформе Фото: Thibault Camus / AP Следующая фотография 1 / 2 Протесты в Париже после подписания президентом закона о пенсионной реформе Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Протесты после подписания президентом закона о пенсионной реформе Фото: Thibault Camus / AP

Вторым важным вопросом президент считает «справедливость и правопорядок». «Верховенство закона — наша основа. Нет свободы без законов, как и без санкций против тех, кто нарушает права других»,— настаивал Эмманюэль Макрон. Он сообщил о дополнительном наборе полицейских, чтобы бороться с правонарушителями, и судей, чтобы правонарушители не уходили от суда. «Контроль за нелегальной иммиграцией» также является частью этой программы, «одновременно лучше интегрируя тех, кто обосновывается в нашей стране».

Тем самым президент начал подготовку к обсуждению нового закона о контроле над иммиграцией, также обещающего настоящие парламентские бои: правые считаю его беззубым, а левые, наоборот, дискриминационным.

Президентская программа на будущее включает в себя заботу об образовании, которое, как надеется господин Макрон, «должно стать одним из лучших в Европе». А также о здравоохранении, которое до сих пор испытывает сложности, связанные с перенапряжением ковидных лет.

«У нас впереди 100 дней умиротворения, единства и действий на службе Франции»,— сказал согражданам Эмманюэль Макрон, назначив встречу в государственный праздник 14 июля для подведения первых итогов. Однако в ближайшее время умиротворение явно не наступит. Лидеры профсоюзов, которых президент Макрон приглашал сегодня на встречу, решили по крайней мере отложить переговоры до манифестаций 1 мая, которые должны продемонстрировать властям гнев трудящихся. Власти пока что отнеслись к этим угрозам довольно спокойно — к буйному празднованию Дня международной солидарности трудящихся здесь давно привыкли.