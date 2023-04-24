Правительство изучает предложение «Фосагро» о снижении обязательного взноса для бизнеса

Правительство России обсуждает просьбу компании «Фосагро» о снижении размера обязательного разового взноса для бизнеса в федеральный бюджет (windfall tax), сообщил вице-премьер Андрей Белоусов.

«Решения пока нет, в проработке находится»,— сообщил журналистам господин Белоусов (цитата по «Интерфаксу»). Сроки принятия решения по обращению руководства «Фосагро» он не уточнил.

10 апреля стало известно, что генеральный директор «Фосaгро» Михаил Рыбников направил в администрацию президента РФ письмо с просьбой снизить размер единовременного взноса в бюджет на сумму экспортных пошлин, которые компания выплатит в 2023 году. Из Кремля данное обращение было направлено в правительство России и «профильные ведомства», которым поручили рассмотреть просьбу «Фосагро».

11 апреля заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что размер ставки единого разового сбора с бизнеса пока еще не определен. По его словам, снижение ставки для отдельных компаний возможно только по решению правительства или президента. 14 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал, что законодательная инициатива об обязательном сборе с бизнеса будет представлена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что сбор предлагается не распространять на нефтегазовую, угольную отрасль, малый и средний бизнес и компании с доналоговой прибылью за 2021–2022 годы менее 1 млрд руб. Господин Силуанов прогнозировал, что ставка взноса с допприбыли за 2021–2022 годы составит около 5%.

О том, что думает бизнес об условиях добровольного взноса в бюджет,— в материале «Ъ FM» «Windfall tax укладывают в сроки».

Александр Кислов