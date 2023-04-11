«Интерфакс»: глава «Фосагро» попросил снизить единоразовый сбор в бюджет

Гендиректор «Фосaгро» Михаил Рыбников направил в администрацию президента РФ письмо с просьбой применить для компаний понижающий коэффициент при расчете единоразовый сбора в бюджет, скорректировав налог на сумму уплачиваемых в 2023 году экспортных пошлин. Разовый сбор — доля от превышения прибыли за 2021-2022 годы над прибылью 2018-2019 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Рыбников

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Михаил Рыбников

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Как рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с текстом письма, гендиректор «Фосагро» указывает, что разрабатываемый налог дублирует механизм экспортных пошлин, который был введен с 1 января 2023 года в качестве инструмента для изъятия сверхприбыли от роста мировых цен на удобрения в 2021-2022 годах.

Из письма следует, что в виде экспортных пошлин в период с января по февраль 2023 года «Фосагро» выплатила 1,9 млрд руб. За первое полугодие затраты на экспортные пошлины компании составили 6 млрд руб. Михаил Рыбников подчеркивает, что в 2021-2022 годах за счет фиксации цен на удобрения для российских аграриев «Фосагро» фактически просубсидировала их на 26 млрд руб. относительно мировых цен.

По словам собеседника «Интерфакса», профильным ведомствам было поручено проработать обращение «Фосагро» к началу апреля.

В конце 2022 года Михаил Рыбников обращался в администрацию президента с просьбой скорректировать параметры экспортной пошлины и снизить цену отсечения для подешевевших азотных и калийных удобрений. По информации «Интерфакса», вопрос о корректировке экспортных пошлин обсуждался профильными ведомствами, однако решение так и не было принято.

Милена Костерева