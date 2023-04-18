Windfall tax укладывают в сроки

Минфин предлагает оформить разовый сбор с бизнеса как «налог чрезвычайного характера». Его могут закрепить в Налоговом кодексе, пишут «Ведомости». Источники издания сообщили, что ведомство разработало отдельный проект закона о сверхприбыли прошлых лет, который направлен крупным налогоплательщикам для сбора комментариев. Между тем «Интерфакс» выяснил, что бизнесменам дали полгода, чтобы поделиться прибылью с правительством, иначе ставки взносов вырастут в два раза. Компании, которые должны перечислить часть доходов в бюджет, получат скидку в 50%, если рассчитаются до конца года. Речь может идти о 5% от сверхприбыли за 2021-й и 2022-й годы. Но если не заплатить их в 2023-м, размер так называемого Windfall tax увеличится до 10%. Что об этом думает бизнес? И будет ли платить раньше? Выяснял Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В Минфине говорили, что ставка, по которой бизнес должен выплатить взнос, будет определена после 25 марта, так как к этому времени сформируются декларации по налогу на прибыль за прошлый год. Но конечной формулы до сих пор нет. Есть лишь слова представителей ведомства о том, что взнос коснется компаний с чистой доналоговой прибылью свыше 1 млрд руб.

По данным «Интерфакса», речь будет идти о 10% от суммы превышения доходов за 2021-2022 годы над тем же показателем 2018-го и 2019-го гг. Но если заплатить сбор до конца 2023-го, то ставку снизят до 5%.

Президент корпорации «Технониколь», которая входит в топ-200 крупнейших российских компаний по версии Forbes, Сергей Колесников считает, что смысл платить раньше есть: «Вы же знаете, что деньги стоят денег. На самом деле вопрос не в том, хочу ли я платить заранее или нет. Это простая математика: заплатить сегодня рубль выгоднее, чем завтра — два. Государство эти налоги придумывает на ходу, ему нужны деньги. Пока они у вас есть, с вас их будут брать».

Впрочем, пока власти не утвердили формулу добровольного изъятия, даже многое потерявшие в прошлом году компании не могут быть уверены, что им не придется платить взнос. Например, Альфа-банк в 2021 году получил рекордную прибыль в 1,6 млрд руб., а 2022-й закончил с историческим убытком в 117 млрд руб.

Председатель совета директоров кредитной организации Олег Сысуев надеется, что выплаты в бюджет удастся избежать, но готовится к разным вариантам: «Мы закладываемся на худшее. Есть ощущение того, что давление со стороны власти относительно возможности сбора денег будет усиливаться. Но мы будем исходить из реальной ситуации и, если увидим, что выгоднее заплатить в этом году, то заплатим в этом году.

Мы не знаем, что будет в конце года, мы не можем себе представить. Сейчас время сиюминутных решений».

Минфин планировал оформить Windfall tax в качестве добровольного единоразового взноса. Если насчет его необязательного характера все было понятно сразу, то взносом это будет или налогом, до сих пор ясности нет. Сомнения вызывает и однократность платежа, подчеркнул налоговый юрист Борис Луцет: «Все его обсуждают как разовый взнос. Но я в качестве примера приведу голосование на комитете по бюджетам и налогам в Госдуме. Когда у нас совсем недавно подняли налоги для нефтегазовой отрасли и сказали, что больше ее трогать не будут, то сразу же внесли новые поправки о повышении для нее других сборов .

Мне кажется, здесь будет похожая история. Скорее всего, в изначальном проекте это действительно будет разовый платеж. Но затем, если его включат, например, отдельной главой в Налоговый кодекс, то исключить его введения на регулярной основе нельзя. Можно предположить, что так оно и будет».

По прогнозам «Тинькофф инвестиций», компании из индекса Мосбиржи заплатят в бюджет около 135 млрд руб. от сверхприбыли за 2021-2022 годы. Больше всего перечислят Сбер, «Норникель» и НЛМК. Всего министр финансов Антон Силуанов надеялся собрать порядка 300 млрд руб.

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Даниил Бабкин