Банки России попадут под единоразовый сбор в бюджет

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов рассказал, как будет работать единоразовый сбор в бюджет. Эта мера, как сказал господин Сазанов, коснется банков страны.

«Под уплату взноса подпадают все, кроме нефтегаза, угля, сектора МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021–2022 годы менее 1 млрд рублей. Все остальные — подпадают»,— отметил чиновник (цитата по ТАСС). По словам замминистра финансов, от уплаты взноса могут быть освобождены компании, не получившие в 2022 году серьезного прироста прибыли.

Господин Сазанов подчеркнул, что размер ставки по единоразовому сбору для бизнеса будет определен в начале апреля, после сдачи компаниями деклараций по налогу на прибыль. По его словам, поступление платежей по единоразовому сбору с бизнеса ожидается в четвертом квартале 2023 года.

8 февраля вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство России ведет переговоры с крупным бизнесом о добровольных взносах в бюджет из дохода за 2022 год. 17 февраля министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что кабмин рассчитывает однократно пополнить бюджет за счет взноса крупного бизнеса, за исключением нефтегазового сектора, на 300 млрд руб.

21 февраля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал, что российские власти согласовали с бизнесом единовременный платеж. Он также сказал, что не понимает, как считать «сверхдоход» компаний, когда он «по сути сверхдоходом не является».

Подробнее о дискуссии о добровольном сборе с бизнеса читайте в публикации «Ъ» «Корпоративное самообложение».

Александр Кислов