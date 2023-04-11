Замглавы Минфина Сазанов: размер единоразового сбора с бизнеса еще не определен

Размер ставки обязательного разового налогового сбора от крупного бизнеса (windfall tax) в бюджет пока не определен, заявил статс-секретарь—заместитель министра финансов Алексей Сазанов. По его словам, снижение ставки для отдельных компаний возможно только по решению правительства или президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сазанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Сазанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Сазанов рассказал, что пока ведется обсуждение размера windfall tax, так как Федеральная налоговая служба (ФНС) «еще обрабатывает декларации». «В конце как раз этой недели они нам должны окончательно дать понимание налоговой базы за 2022 год»,— сказал замглавы Минфина журналистам (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что решения о снижении ставки разового сбора «в Минфине точно не могут приниматься». «В любом случае мы на своем уровне никаких исключений делать не можем, это только по решению правительства или президента»,— уточнил Алексей Сазанов.

Замминистра добавил, что возможность повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в четвертом квартале, как и повышение налогов для любой другой отрасли, тоже будет утверждаться правительством или главой государства. Он сказал, что сейчас Минфин не рассматривает повышение НДПИ на уголь или налогов для других отраслей.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что гендиректор «Фосaгро» Михаил Рыбников направил в администрацию президента РФ письмо с просьбой снизить единоразовый сбор в бюджет. Он попросил применить для компаний понижающий коэффициент при расчете единоразового сбора в бюджет, скорректировав налог на сумму уплачиваемых в 2023 году экспортных пошлин.

Ранее сообщалось, что сбор предлагается не распространять на нефтегазовую, угольную отрасль, малый и средний бизнес и компании с доналоговой прибылью за 2021–2022 годы менее 1 млрд руб. Министр финансов Антон Силуанов прогнозировал, что ставка взноса с допприбыли за 2021–2022 годы составит около 5%.

«Ъ» узнал, что Минфин рассматривает увеличение НДПИ в четвертом квартале в случае хороших финансовых результатов работы участников рынка в январе—марте. В то же время экспортные пошлины на уголь государство вводить не планирует.

Подробности — в материале «Ъ» «Уголь в налоговом разрезе».

Лаура Кеффер